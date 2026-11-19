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El encuentro tripartito se extendió durante una hora y media en el complejo Kylin Villa, en paralelo a la cumbre de APEC. La Casa Blanca descartó resoluciones inmediatas sobre arsenales atómicos.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladímir Putin, concretaron este jueves una cumbre tripartita en la ciudad china de Shenzhen, ubicada en el sudeste del país asiático, centrada en el desarme nuclear, la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones diplomáticas. De acuerdo con lo informado por medios internacionales, la reunión se extendió durante exactamente una hora y media en las instalaciones del complejo Kylin Villa, en paralelo a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La cita reunió de manera presencial a los jefes de Estado de las tres potencias en una mesa de diálogo que no arrojó compromisos vinculantes ni comunicados conjuntos inmediatos. Cada delegación acudió al encuentro en Shenzhen con objetivos diplomáticos diferenciados frente al conflicto bélico en Europa del Este y el control de armamento estratégico.

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Desde la Casa Blanca definieron la reunión como una instancia exploratoria inicial orientada a evaluar eventuales reducciones futuras en las reservas atómicas, aunque desde Washington advirtieron que no prevén resoluciones concretas en el corto plazo. Esa postura acotada de Estados Unidos delimitó el alcance operativo de la conversación frente a las expectativas generadas en torno al cónclave paralelo a APEC.

Posiciones de China y del Kremlin

El gobierno de China, en su carácter de país anfitrión del encuentro en Shenzhen, puso el acento en el valor simbólico de haber reunido en una misma mesa a Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin. La diplomacia china subrayó el potencial de la convocatoria para apuntalar la estabilidad estratégica a escala mundial en un escenario atravesado por disputas bilaterales y conflictos armados abiertos.

Del lado del Kremlin, el asesor presidencial Yuri Ushakov había anticipado en la previa que la agenda de los tres jefes de Estado incluiría mecanismos destinados a recomponer los vínculos entre las grandes potencias y definir su aporte al equilibrio internacional. Concluida la hora y media de deliberaciones en el complejo Kylin Villa, las delegaciones mantuvieron sus posiciones preliminares sin anunciar nuevas rondas de negociación ni acuerdos firmados. (Agencia OPI Santa Cruz)