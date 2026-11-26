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La Casa Blanca activó la Sección 301 por presunto exceso de capacidad industrial. Pekín y Bruselas cuestionaron los argumentos comerciales y advirtieron sobre el impacto en las cadenas bilaterales.

El gobierno de Donald Trump propuso recientemente una nueva ola de aranceles contra China, la Unión Europea, Brasil y otros socios comerciales tras una investigación sobre prácticas de fabricación desleales. La iniciativa busca responder al presunto exceso de capacidad industrial mediante tarifas específicas que alcanzarían al menos el 20% para los productos chinos, aunque podrían escalar hasta el 40% si fracasan las negociaciones bilaterales, según reportó la cadena NBC.

Para sostener legalmente la medida, la Casa Blanca recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El Ejecutivo estadounidense emplea esta herramienta con mayor frecuencia desde que la Corte Suprema bloqueó varios de los aranceles específicos por país impuestos por Trump en 2025 bajo otra autoridad legal. La tregua comercial vigente entre Estados Unidos y China fue prorrogada recientemente y expirará en enero.

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El anuncio oficial se produjo menos de un mes después de que las políticas arancelarias y la inflación asociada incidieran en las derrotas de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. De acuerdo con los datos difundidos, la inflación en Estados Unidos alcanzó el 3,7% en septiembre, impulsada principalmente por los costos de la energía y el encarecimiento de los bienes importados.

Nuevos aranceles de Estados Unidos

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, aseguró en declaraciones a CNBC que las tasas generales aplicadas a cada socio no superarán los techos pactados en los acuerdos marco bilaterales. Según precisó un alto funcionario estadounidense citado por el portal DW, las tarifas respetarán el límite del 15% acordado en 2025 con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, así como el tope del 19% fijado para Malasia.

La nómina de economías alcanzadas por la propuesta incluye además a Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Singapur, Suiza, Tailandia y Vietnam. En paralelo, el USTR informó mediante un comunicado separado un incremento arancelario sobre el azúcar brasileño crudo y refinado, sumado a un nuevo gravamen del 10% sobre aeronaves que impacta directamente en el fabricante Embraer. México y Noruega quedaron excluidos por el momento mientras prosiguen las investigaciones y conversaciones bilaterales con Washington.

El Ministerio de Comercio de China rechazó de inmediato los fundamentos de la ofensiva comercial estadounidense. Un portavoz oficial de la cartera sostuvo en rueda de prensa que las guerras arancelarias no benefician a ninguna parte, calificó como falsa la acusación de sobrecapacidad y afirmó que Pekín se opone a su uso como pretexto para la manipulación política.

Por el lado europeo, el portavoz adjunto de la Comisión Europea, Olof Gill, declaró que el bloque de 27 países rechaza categóricamente ser una fuente de sobrecapacidad estructural y lamentó la falta de acción conjunta con Washington. El cruce diplomático ocurre semanas después de que Greer cuestionara un préstamo del Banco Europeo de Inversiones a Airbus, operación que Bruselas defendió como normal respecto de su principal socio comercial. Greer estimó que ninguna de las nuevas tarifas entrará en vigor antes de un par de meses tras las negociaciones previstas. (Agencia OPI Santa Cruz)