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El balance de Defensa Civil reportó daños en 42 municipios tras ráfagas de hasta 114 kilómetros por hora. El Gobierno federal decretó la calamidad pública en Tupanciretã y activó asistencia financiera y sanitaria.

Cinco personas murieron, 265 resultaron heridas y más de 25.000 fueron afectadas por los temporales que azotan desde el viernes al estado brasileño de Río Grande do Sul, según el balance divulgado este domingo por Defensa Civil. El organismo registró incidentes en 42 municipios por fuertes vientos, granizo, lluvias intensas y crecidas repentinas, informó la agencia estatal Agência Brasil.

La localidad más golpeada fue Tupanciretã, donde se concentraron las cinco víctimas fatales y la totalidad de los heridos tras registrarse ráfagas de 114 kilómetros por hora. Las autoridades técnicas investigan si un tornado atravesó la ciudad durante la tormenta que provocó destrozos generalizados y obligó a miles de vecinos a abandonar sus viviendas.

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El relevamiento oficial contabilizó 7.971 casas que perdieron sus techos en todo el estado, de las cuales 7.796 corresponden a Tupanciretã. Los temporales dañaron además 29 establecimientos educativos y tres centros de salud, provocaron caídas de árboles, afectaron el tendido eléctrico y obstruyeron calles, complicando las tareas de asistencia en la zona.

Asistencia federal en Brasil

Ante la magnitud del desastre en Río Grande do Sul, el Gobierno federal de Brasil reconoció el estado de calamidad pública en Tupanciretã mediante una resolución oficial para movilizar recursos de emergencia. En simultáneo, el gobernador Eduardo Leite dispuso una nueva edición del programa Volta por Cima, que otorga un pago único de 2.500 reales a cada familia en situación de pobreza o pobreza extrema cuya vivienda haya sufrido daños.

La respuesta operativa incluyó el despliegue de un equipo de 13 profesionales de la Fuerza Nacional del Sistema Único de Salud para evaluar la instalación de un puesto médico avanzado y verificar las condiciones edilicias del Hospital de Caridade Brasilina Terra, cuyo techo registró daños estructurales. A su vez, la Compañía Nacional de Abastecimiento destinó 6,45 toneladas de alimentos a los damnificados.

La emergencia ocurre en un estado que atravesó entre abril y mayo de 2024 el mayor desastre natural de su historia, de acuerdo con una evaluación de la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico de Brasil. Aquellas inundaciones afectaron a cerca de 2,4 millones de habitantes en 478 municipios, causaron 183 muertos, dejaron pérdidas económicas estimadas en miles de millones de reales y dañaron viviendas, rutas y servicios esenciales en gran parte del territorio, incluida la capital Porto Alegre, mientras el nuevo episodio exige asistencia con impacto grave en Tupanciretã y daños extendidos en otras localidades del estado. (Agencia OPI Santa Cruz)