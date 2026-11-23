La delegación oficial y 11 empresas de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel desplegaron presentaciones en San Pablo, Porto Alegre y Gramado del 10 al 15 de noviembre ante operadores mayoristas y agentes de viajes brasileños.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, ejecutó del 10 al 15 de noviembre una gira de promoción y comercialización turística en Brasil que incluyó rondas de negocios en San Pablo, Porto Alegre y la participación en la 38.ª edición de Festuris en Gramado. La misión comercial contó con el acompañamiento de 11 representantes del sector privado provincial y permitió concretar 40 reuniones de negocios con compradores mayoristas y agentes de viajes brasileños.

La comitiva empresaria integró prestadores y operadores de tres regiones de Chubut bajo las directivas de promoción internacional impulsadas por el gobernador Ignacio Torres. Por la Región Península Valdés, desde Puerto Madryn, participaron las firmas Arnez Travel, Argentina Visión, Sussanich Turismo y Animal Travel; por la Región Sur, con base en Comodoro Rivadavia, intervinieron Seaside Trails Experiences, Mar del Sur Viajes, El Agreste y Buen Tour; y por la Región Cordillera, desde Esquel, asistieron Meraki Sur, Limits Adventure y Criollos Turismo.

La agenda comenzó el 10 de noviembre con un encuentro en la sede del Banco Nación en San Pablo, donde las 11 empresas chubutenses presentaron la oferta provincial ante 84 profesionales del sector turístico brasileño. Al día siguiente, el 11 de noviembre, la delegación participó del Visit Argentina Workshop en Porto Alegre, evento organizado por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT) que convocó a 63 agencias de viajes y operadores turísticos locales.

Chubut en el segmento Luxury de Festuris en Gramado

Entre el 12 y el 15 de noviembre, el Gobierno del Chubut y los operadores privados de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel integraron el espacio Luxury dentro del pabellón Argentina Collection en la 38.ª edición de Festuris, la Feria Internacional de Turismo de Gramado. Durante las cuatro jornadas en Brasil, la delegación presentó el espacio Wine Bar – Vinos de Chubut mediante el Programa Vinos y Sabores del Chubut, exhibiendo etiquetas de Bodega Otronia, Contracorriente y Viñas de Nat & Fall como parte de la oferta vitivinícola y gastronómica de la provincia.

De acuerdo con los datos difundidos por la organización de Festuris, la edición reunió a más de 18.000 participantes, 2.600 marcas expositoras y 65 destinos internacionales, con la acreditación de 834 compradores nacionales e internacionales y 8.040 reuniones de negocios programadas bajo una proyección comercial estimada en 600 millones de reales.

La participación de la Agencia Chubut Turismo y los prestadores chubutenses en Festuris derivó en la realización de 40 reuniones de negocios previamente agendadas en la mesa de trabajo provincial con operadores mayoristas y agentes de viajes del segmento Luxury de distintas regiones de Brasil. En esos encuentros, los compradores analizaron la comercialización de productos turísticos de Chubut disponibles durante los doce meses del año para incorporarlos a sus canales de venta.

En paralelo a las rondas comerciales con empresas privadas, los representantes del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut mantuvieron reuniones con periodistas especializados y directivos de la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes (ABAV) y la Asociación Brasileña de Operadoras de Turismo (BRAZTOA) para coordinar futuras acciones de promoción conjunta en el mercado brasileño. (Agencia OPI Chubut)