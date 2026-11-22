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(OPI Chubut) – El interno de 37 años aprovechó un descuido de su vigilancia mientras cursaba el postoperatorio. La Policía del Chubut desplegó un operativo cerrojo e inició actuaciones administrativas y judiciales.

Un detenido de 37 años, identificado únicamente por su apellido como Cárter, se fugó durante la noche de un viernes reciente del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde permanecía internado bajo vigilancia tras haber sido intervenido quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis.

El evadido se encontraba alojado originalmente en la alcaidía policial de esa ciudad de la Provincia del Chubut. Según los datos recabados por la Policía del Chubut, el hombre estaba esposado en el momento del episodio y aprovechó un descuido del personal asignado a su custodia para abandonar el sector de internación.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, el interno logró desplazarse por los pasillos del centro asistencial mientras atravesaba su recuperación postoperatoria sin que el efectivo encargado de vigilarlo advirtiera la maniobra a tiempo, concretando así su salida del edificio.

Operativo cerrojo en Comodoro Rivadavia

La fuga del detenido Cárter quedó al descubierto en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia cuando los efectivos policiales constataron que la habitación donde estaba alojado se encontraba vacía. Ante la novedad, la Policía del Chubut emitió el alerta correspondiente y desplegó un operativo cerrojo con rastrillajes intensivos en las inmediaciones del nosocomio y en distintos puntos del casco céntrico de Comodoro Rivadavia para dar con el paradero del prófugo.

En paralelo al despliegue de búsqueda en la vía pública, las autoridades intervinientes dieron inicio a las actuaciones administrativas y judiciales de rigor. El expediente tiene por objeto reconstruir las circunstancias exactas en las que el interno operado logró evadir el control dentro del establecimiento sanitario y deslindar responsabilidades en el servicio de custodia policial. (Agencia OPI Chubut)