Durante cuatro jornadas, representantes de siete empresas nacionales visitaron establecimientos hoteleros, museos, áreas naturales costeras y bodegas de Trelew, Rawson, Gaiman y Dolavon para incorporar nuevos circuitos comerciales.

Siete operadores turísticos nacionales recorrieron durante cuatro jornadas las localidades de Trelew, Rawson, Gaiman y Dolavon, en la región del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH), con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Chubut. La actividad consistió en un viaje de familiarización (Fam Tour) orientado a promover los servicios locales e incorporar destinos de la comarca a nuevos paquetes comerciales.

Del itinerario participaron representantes de siete empresas del sector: AMV Travel, Tower Travel, Pride Travel, Amichi, Quality Travel, Pezzati y Cuarto Continente, tomando a la ciudad de Trelew como base operativa y punto de partida de las excursiones. La organización contó con la intervención del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, a través de la subsecretaria de Turismo, Magalí Volpi, junto a la Agencia Chubut Turismo y los municipios involucrados.

En Trelew, los operadores relevaron establecimientos hoteleros y gastronómicos, el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), el Centro de Convenciones y el Centro de Visitantes del Patagotitan Mayorum. Asimismo, el intendente Gerardo Merino recibió a la comitiva en el Salón Histórico Municipal, en una reunión institucional de la que también participó la subsecretaria Volpi para analizar la diversificación de productos y el posicionamiento comercial de la ciudad.

Recorrido costero por Isla Escondida, Punta Tombo y Playa Unión

El circuito costero del Fam Tour en la provincia de Chubut incluyó inspecciones técnicas y visitas operativas en Isla Escondida, el Área Natural Protegida Punta Tombo y Playa Unión, en jurisdicción de Rawson. En estos puntos del litoral atlántico, los representantes de las siete agencias nacionales relevaron la infraestructura de servicios, las excursiones de avistaje de toninas overas y la provisión de productos del mar.

La agenda en la zona costera buscó que los agentes comerciales evaluaran directamente la logística, los tiempos de traslado y la capacidad receptiva de los prestadores locales. Según informó el organismo turístico provincial, este relevamiento en territorio forma parte de las acciones destinadas a vincular la demanda mayorista con la operación de excursiones marítimas y áreas protegidas de la costa chubutense.

Visitas patrimoniales y enoturismo

En el tramo final del itinerario por el Valle Inferior del Río Chubut, los operadores turísticos visitaron las localidades de Gaiman y Dolavon junto a referentes de la Agencia Chubut Turismo. En Gaiman recorrieron los circuitos históricos y culturales vinculados a la colonización galesa y el tradicional servicio de Té Galés, mientras que en Dolavon visitaron espacios patrimoniales y el edificio de El Viejo Molino.

El cierre de las cuatro jornadas se llevó a cabo en Estancia Las Bardas, donde los agentes nacionales conocieron la bodega, los viñedos y las prestaciones de enoturismo y producción regional. De acuerdo con el reporte oficial, este viaje de familiarización se suma a otros operativos similares ejecutados durante el año en la región cordillerana y en la apertura de la temporada de ballenas en la costa de Chubut. (Agencia OPI Chubut)