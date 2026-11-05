Chubut registró 60% de ocupación turística en octubre

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas provincial confirmó un promedio de ocupación del 60% durante octubre, picos del 95% en la cordillera y más de 64.000 ingresos registrados en las áreas naturales protegidas.

La provincia del Chubut registró una ocupación turística promedio del 60% durante el mes de octubre, según informó el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas. El balance mensual oficial constató picos de demanda durante los fines de semana en las localidades cordilleranas y costeras, junto con un incremento en los arribos de visitantes de procedencia nacional e internacional.

El movimiento general incluyó la afluencia de pasajeros en rutas aéreas hacia Trelew y Esquel, además del flujo terrestre hacia las áreas protegidas y hacia las localidades con actividades estacionales de primavera, entre ellas la floración de tulipanes.

Esquel y Trevelin lideraron la ocupación turística en la cordillera

La localidad de Trevelin registró picos de ocupación hotelera de hasta el 95% durante los fines de semana de octubre, mientras que Esquel alcanzó el 90% en mediciones equivalentes. En la región cordillerana, la temporada 2026 de tulipanes en Trevelin y en la comuna de 28 de Julio superó los registros comerciales y de afluencia obtenidos el año previo, consolidando la demanda hacia estos puntos productivos.

En la zona costera de la provincia, Puerto Madryn y Trelew alcanzaron marcas máximas de hasta el 90% de ocupación durante los fines de semana. En simultáneo, los registros oficiales indicaron ocupación plena en destinos emergentes como Camarones, Gaiman, 28 de Julio y El Maitén. Adicionalmente, el relevamiento vial y de servicios correspondiente al fin de semana largo provincial del 30 de octubre al 2 de noviembre constató un 90% de ocupación en Esquel y un 50% en Trevelin.

La aerolínea JetSMART proyecta un incremento del 84% en las frecuencias semanales para la ruta Buenos Aires–Trelew durante enero y febrero de 2027, en comparación con el mismo bimestre del período anterior. La compañía, incorporada a la red operativa de Chubut en 2025, elevará sus operaciones regulares desde un promedio de cinco hasta nueve servicios por semana entre ambas terminales.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas mantuvo la operación directa del tramo Córdoba–Esquel por segundo año consecutivo, con registros de ocupación plena durante los fines de semana. La ruta aérea permaneció activa a lo largo de agosto, septiembre y octubre para canalizar el traslado de pasajeros hacia la cordillera durante las temporadas de nieve y de floración de tulipanes.

Península Valdés concentró más de 37.000 visitas en las áreas protegidas

Las Áreas Naturales Protegidas provinciales registraron un total de 64.000 visitas durante octubre según los controles de acceso oficiales. El área protegida Península Valdés encabezó los ingresos con más de 37.000 personas, de las cuales más de 27.000 correspondieron a residentes argentinos —con una suba interanual del 18%— y más de 5.000 a viajeros extranjeros, lo que representó un incremento interanual del 22%.

En Puerto Pirámides, el avistaje embarcado de ballenas computó cerca de 30.000 pasajeros transportados en 600 salidas de navegación concretadas en el mes. En forma complementaria, la actividad de avistaje de toninas sumó más de 800 pasajeros en 40 viajes náuticos, al tiempo que las reservas y centros temáticos mantuvieron registros formales de flujo de visitantes en la costa provincial.

El cuadro oficial de ingresos por unidad de conservación y espacio de divulgación científica durante octubre se distribuyó de la siguiente manera:

Destino / Espacio Relevado Visitantes Registrados (Octubre) Península Valdés Más de 37.000 Punta Tombo Más de 19.000 Museo Paleontológico Egidio Feruglio Casi 9.000 Punta Loma Casi 6.000

Durante el fin de semana largo del 30 de octubre al 2 de noviembre, establecido con fines turísticos por la Legislatura Provincial, las reservas naturales de Chubut contabilizaron más de 5.000 accesos. (Agencia OPI Chubut)