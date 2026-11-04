Estancias Las Bardas ganó dos medallas en VINUS 2026

El establecimiento enoturístico sumó 91 puntos con su Pinot Noir y 88 con su Syrah en Mendoza, recibiendo una distinción ministerial por su actividad productiva y de visitas guiadas.

El ministro de Producción de Chubut, Julio Kresteff, entregó un reconocimiento a la bodega Estancias Las Bardas de Trelew, tras la obtención de medallas de oro y de plata en el 23º Concurso Internacional de Vinos y Licores VINUS 2026.

La distinción oficial se otorgó luego de la participación del establecimiento en el certamen realizado en la provincia de Mendoza, donde un jurado evaluó a ciegas un total de 521 muestras procedentes de 17 países, entre los que concursaron exponentes de Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

Puntuaciones oficiales y servicios turísticos de la bodega en Trelew

El Pinot Noir 2025 elaborado por Estancias Las Bardas en Trelew obtuvo la Medalla de Oro con 91 puntos, mientras que el varietal Syrah 2025 de la misma firma chubutense recibió la Medalla de Plata con 88 puntos. En el marco de la entrega de la placa de reconocimiento, el ministro de Producción Julio Kresteff recorrió las instalaciones del emprendimiento, el cual se encuentra emplazado a 11 kilómetros de Trelew y combina la producción vitivinícola con servicios de turismo rural, gastronomía, recorridos guiados por los viñedos y catas programadas. Respecto del alcance de los galardones obtenidos en la competencia internacional, desde el Ministerio de Producción señalaron de manera textual que “las distinciones representan un reconocimiento al trabajo de la bodega y permiten proyectar la vitivinicultura chubutense en nuevos escenarios, vinculando producción, identidad y valor agregado en origen“.

El complejo rural mantiene integradas sus actividades de elaboración enológica con la atención a visitantes y degustaciones en su predio operativo. (Agencia OPI Chubut)