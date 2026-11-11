Santa Cruz

Río Gallegos suma empleo precario tras parate de obra pública

La actividad de la construcción retrocede
La actividad de la construcción retrocede
- Publicidad -

Los registros de la Encuesta Permanente de Hogares en la capital santacruceña muestran trabajadores con menos de 35 horas semanales y asalariados sin aportes previsionales ni obra social.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) expone, mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) aplicada al aglomerado urbano de Río Gallegos, que la baja desocupación formal no responde a un sector privado pujante. Según el reporte difundido recientemente, el mercado laboral de la capital de Santa Cruz se sostiene por la absorción constante del Estado provincial y municipal, acompañada por un crecimiento sostenido de la precarización.

Los registros de la EPH para Río Gallegos muestran que una proporción relevante de los ocupados integra la categoría de subocupación demandante. Este grupo reúne a trabajadores que prestan tareas menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y buscan sumar otra fuente de ingresos para afrontar el costo de la canasta patagónica.

- Publicidad -

El indicador de asalariados sin descuento jubilatorio refleja una masa creciente de trabajadores en negro, contratados monotributistas y beneficiarios de subsidios rotativos. Quienes integran este universo carecen de obra social y de aportes a la Caja de Previsión Social, quedando fuera de la registración formal.

Impacto del parate nacional en UOCRA y el comercio de Río Gallegos

El parate de los proyectos de infraestructura financiados con fondos nacionales y el achique del crédito golpearon directamente a los gremios de la construcción (UOCRA) y a los servicios tercerizados en Río Gallegos. Trabajadores que anteriormente encontraban ocupación en la obra pública terminan recalando en el comercio informal o en empleos temporarios sin cobertura legal.

La estructura laboral de Santa Cruz utiliza históricamente al aparato estatal como un amortiguador político frente al conflicto social. Cuando los sueldos de la administración pública pierden terreno frente a la inflación regional, la precariedad oculta emerge en forma de pluriempleo, endeudamiento familiar y caída de la actividad en los centros comerciales de la ciudad. (Agencia OPI Santa Cruz)

- Publicidad -
Periodismo independiente de la Patagonia

Elegí a OPI Santa Cruz como fuente preferida en Google

Recibí nuestras investigaciones, primicias y coberturas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego directamente en Noticias Destacadas.

Agregar como medio preferido

Notas relacionadas

Más de 20 allanamientos por narcotráfico y lavado de dinero, en propiedades vinculadas a Lázaro Báez

Más de 20 allanamientos por narcotráfico y lavado de dinero, en propiedades vinculadas a Lázaro Báez

Pobreza en Argentina - Foto: NA

La pobreza sumó 3,4 millones de personas en un año

Pesos argentinos -

Santa Cruz suma tensión política por tarifas y paritarias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Publicidad -
- Publicidad -

Más noticias

Claudio Vidal postula a abogada procesada para jueza penal - Foto: Prensa Gobierno

El Gobernador envió los pliegos para jueces a Diputados. Abogados con antecedentes, denuncias penales y sospechas de encubrimiento. Un verdadero “cambio”

Transportistas de Tierra del Fuego analizan frenar sus flotas

Transportistas de Tierra del Fuego analizan frenar sus flotas

Más de 20 allanamientos por narcotráfico y lavado de dinero, en propiedades vinculadas a Lázaro Báez

Más de 20 allanamientos por narcotráfico y lavado de dinero, en propiedades vinculadas a Lázaro Báez

ADEPA condena enérgicamente el ataque a balazos contra la sede de El Caletense en Santa Cruz y exige su inmediato esclarecimiento

ADEPA condena enérgicamente el ataque a balazos contra la sede de El Caletense en Santa Cruz y exige su inmediato esclarecimiento