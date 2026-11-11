Río Gallegos suma empleo precario tras parate de obra pública

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Los registros de la Encuesta Permanente de Hogares en la capital santacruceña muestran trabajadores con menos de 35 horas semanales y asalariados sin aportes previsionales ni obra social.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) expone, mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) aplicada al aglomerado urbano de Río Gallegos, que la baja desocupación formal no responde a un sector privado pujante. Según el reporte difundido recientemente, el mercado laboral de la capital de Santa Cruz se sostiene por la absorción constante del Estado provincial y municipal, acompañada por un crecimiento sostenido de la precarización.

Los registros de la EPH para Río Gallegos muestran que una proporción relevante de los ocupados integra la categoría de subocupación demandante. Este grupo reúne a trabajadores que prestan tareas menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y buscan sumar otra fuente de ingresos para afrontar el costo de la canasta patagónica.

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El indicador de asalariados sin descuento jubilatorio refleja una masa creciente de trabajadores en negro, contratados monotributistas y beneficiarios de subsidios rotativos. Quienes integran este universo carecen de obra social y de aportes a la Caja de Previsión Social, quedando fuera de la registración formal.

Impacto del parate nacional en UOCRA y el comercio de Río Gallegos

El parate de los proyectos de infraestructura financiados con fondos nacionales y el achique del crédito golpearon directamente a los gremios de la construcción (UOCRA) y a los servicios tercerizados en Río Gallegos. Trabajadores que anteriormente encontraban ocupación en la obra pública terminan recalando en el comercio informal o en empleos temporarios sin cobertura legal.

La estructura laboral de Santa Cruz utiliza históricamente al aparato estatal como un amortiguador político frente al conflicto social. Cuando los sueldos de la administración pública pierden terreno frente a la inflación regional, la precariedad oculta emerge en forma de pluriempleo, endeudamiento familiar y caída de la actividad en los centros comerciales de la ciudad. (Agencia OPI Santa Cruz)