Santa Cruz suma tensión política por tarifas y paritarias

- Publicidad -

Los registros del organismo estadístico nacional ratifican la brecha de precios en la región austral. La logística de abastecimiento, los servicios esenciales y el transporte deterioran el poder adquisitivo frente a las negociaciones paritarias.

Los datos procesados a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) exponen una dinámica inflacionaria en la Región Patagónica donde los rubros esenciales avanzan por encima de la capacidad de recomposición salarial en Santa Cruz.

El relevamiento oficial por divisiones registra los mayores picos de presión en tres sectores críticos para el presupuesto familiar: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y Transporte.

- Publicidad -

En el territorio santacruceño, las distancias geográficas imponen fletes de miles de kilómetros desde los centros de producción pampeanos, mientras las condiciones climáticas invernales vuelven indispensables los consumos energéticos continuos en los hogares.

El peso de las tarifas en Río Gallegos y Caleta Olivia

El capítulo de tarifas energéticas y combustibles genera un fuerte debate político en Río Gallegos, Caleta Olivia y el resto de la cuenca santacruceña. Las boletas residenciales y comerciales reflejan una curva ascendente que se traslada de manera directa a los precios de góndola en los comercios de cercanía.

Mientras el discurso oficial de los sucesivos gobiernos provinciales intenta eludir el costo social de los ajustes tarifarios, el impacto de los servicios esenciales y el transporte consolida una brecha estructural de precios en el sur argentino. La imposibilidad de recortar estos consumos básicos convierte al costo de vida patagónico en un factor permanente de deterioro sobre los ingresos reales de las familias.

Paritarias en Santa Cruz

Esta presión constante sobre la canasta básica se traslada al centro del conflicto en las mesas paritarias de la administración pública de Santa Cruz. Gremios como la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), los trabajadores viales y los profesionales de la salud sostienen sus reclamos salariales ante el Gobierno provincial.

Las organizaciones sindicales argumentan que los porcentajes de actualización aplicados a nivel nacional no compensan el valor real de la canasta regional patagónica. De este modo, las estadísticas oficiales del INDEC funcionan como herramienta de contraste fáctico para los trabajadores frente a las declaraciones gubernamentales sobre el equilibrio de las cuentas públicas provinciales, manteniendo abierta la disputa salarial en el sector estatal. (Agencia OPI Santa Cruz)