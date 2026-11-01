Bodegas de Chubut exponen su oferta enológica en Mendoza

Ocho establecimientos regionales participan en el certamen cuyano con una degustación programada para las 21 horas, mientras el gobierno provincial promueve el desarrollo de viñedos distribuidos entre la costa, la meseta y la cordillera.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, participa en la Expo Internacional de Bebidas y en la tercera edición de Argentina Spirits Awards (ASA 2026), encuentro que se desarrolla este sábado 31 de octubre en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, Mendoza. La presencia institucional tiene como objetivo difundir la calidad de los productos regionales, establecer contactos comerciales con referentes del sector vitivinícola y posicionar a la provincia como destino enoturístico.

La comitiva provincial está integrada por representantes de ambos organismos públicos junto a bodegas y destilerías chubutenses. En ese marco, a las 21 horas de este sábado se lleva a cabo una cata de vinos y destilados a cargo de D&S Destilería, Refugio del VIRCh y Huella Austral, actividad destinada a exponer ante el público las propiedades distintivas de la elaboración patagónica.

Productores de Chubut

Los emprendimientos Ayesataran Allard, Baruk, Ribera del Chubut, Casa Redonda y Bardas al Sur participan en la jornada del Espacio Arizu de Godoy Cruz dentro del contingente de Chubut. Estos proyectos forman parte del desarrollo vitivinícola y de bebidas de la provincia, orientado a diversificar la matriz productiva y turística del territorio austral.

La participación en el certamen cuyano responde a las acciones de promoción del programa provincial Vinos y Sabores del Chubut, esquema que vincula la producción y gastronomía con las tradiciones locales. Chubut cuenta con viñedos y bodegas distribuidos entre la costa, la meseta y la cordillera, cuyas condiciones climáticas particulares otorgan rasgos característicos a las bebidas y permiten incorporar los establecimientos a los circuitos turísticos. Las autoridades provinciales sostienen estas acciones para ampliar las oportunidades de comercialización de los productores en el mercado nacional e internacional.

Las actividades de promoción y contacto comercial en el recinto mendocino finalizan a las 21 horas tras la cata programada de los establecimientos australes. (Agencia OPI Chubut)