El juez Claudio Petris dimitió antes del juicio político

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(OPI Chubut) -El magistrado de la Cámara de Apelaciones de Esquel dimitió ante el Superior Tribunal de Justicia tras la denuncia del fiscal de Estado Andrés Meiszner por presunto enriquecimiento patrimonial y abuso de poder.

El juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel, Claudio Petris, presentó su renuncia al cargo ante el Superior Tribunal de Justicia del Chubut a diez días del inicio del jury de enjuiciamiento en su contra. La dimisión busca evitar el proceso por denuncias de mal desempeño de sus funciones, presunto enriquecimiento injustificado, posibles irregularidades financieras, abuso de poder y conflicto de intereses.

El expediente contra el magistrado se originó a partir de una presentación formal impulsada ante el Consejo de la Magistratura por el fiscal de Estado de la provincia, Andrés Meiszner. En los hechos, la salida de Claudio Petris se produce tras haber sido suspendido en sus funciones por el Tribunal de Enjuiciamiento en diciembre de 2025, instancia que habilitó el avance de la acusación hacia el juicio político.

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La investigación en curso apuntaba a dilucidar las denuncias sobre un presunto enriquecimiento patrimonial injustificado del funcionario judicial en Esquel. Entre los bienes y movimientos bajo sospecha figuran la compra de ocho departamentos, la adquisición de un automóvil Mini Cooper y la realización de donaciones millonarias a su hija.

Las actuaciones también evaluaban la posible utilización de testaferros y supuestas incompatibilidades entre el ejercicio de su función judicial y el desarrollo de actividades comerciales privadas. Con la presentación de la renuncia ante el Superior Tribunal de Justicia, el proceso queda sujeto a la resolución administrativa sobre su dimisión a diez días de la fecha fijada para el inicio del jury. (Agencia OPI Chubut)