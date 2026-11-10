Chubut firmó un acuerdo federal de transparencia en Ushuaia

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(OPI Chubut) – El Gobierno provincial suscribió el compromiso junto a otras 22 jurisdicciones y detalló que el sistema del Boleto Educativo Chubutense registró 58.209 aprobaciones automáticas desde febrero de 2026.

El Gobierno del Chubut suscribió en Ushuaia la Declaración Federal para la Transparencia en la Gestión Pública junto a otras 22 jurisdicciones argentinas, en el marco de la XVIII Asamblea General Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia (CFT) realizada recientemente. La provincia estuvo representada por la subsecretaria de Innovación y Mejora de Procesos, Tamara Sander, quien expuso los avances locales en interoperabilidad estatal.

El encuentro tuvo lugar en la Fábrica de Talentos de la capital de Tierra del Fuego, con la participación de funcionarios y equipos técnicos de todo el país. Allí, Chubut presentó la herramienta denominada “Del trámite en papel al dato compartido“, diseñada bajo el principio de “una sola vez” para evitar que los ciudadanos presenten documentación reiterada ante distintas dependencias públicas.

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La Provincia del Chubut automatizó la gestión del Boleto Educativo Chubutense (BECH) desde febrero de 2026 mediante la validación de identidad con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y su integración con la tarjeta SUBE. Según los datos oficiales expuestos en el foro, el sistema alcanzó un funcionamiento del 100% y registró 58.209 aprobaciones automáticas, mientras que solo unos 2.000 casos requirieron revisión manual.

En los hechos, la medida buscó resolver los cuellos de botella registrados durante 2025, período en el cual las solicitudes ya ingresaban a través del asistente virtual provincial DINO, pero la aprobación dependía de una instancia manual que generaba demoras en la Subsecretaría de Autotransporte. Para sostener esta operatoria, la administración provincial articuló el funcionamiento conjunto de DINO con Identidad Ciudadana, el portal chubut.gob.ar y la plataforma nacional MiArgentina, eliminando el traslado físico de papeles entre ventanillas.

Once principios comunes

El Consejo Federal para la Transparencia (CFT) formalizó la firma de la Declaración Federal en un acto público realizado en la Plaza Malvinas de Ushuaia, frente al Monumento a Malvinas. El documento fue rubricado por la presidenta del organismo y titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena, junto a los representantes de 23 jurisdicciones, incluida la provincia de Chubut.

El texto establece once principios federales de implementación progresiva orientados a la gobernanza de datos, gobierno abierto, capacitación y cooperación interjurisdiccional, con un eje específico sobre datos abiertos e interoperabilidad. Al respecto, Tamara Sander sostuvo: “Nos encontramos todas las provincias con una misma convicción, la de construir un Estado más transparente y cercano a la gente“. Asimismo, la funcionaria agregó: “Desde Chubut venimos trabajando para que los sistemas del Estado hablen entre sí, porque eso le simplifica la vida al ciudadano y también ordena el trabajo de la administración. Que la interoperabilidad forme parte de los principios federales confirma que vamos en el camino correcto“.

El acuerdo suscripto en Tierra del Fuego compromete a las 23 jurisdicciones firmantes a ejecutar de manera progresiva los once lineamientos de transparencia y cooperación técnica establecidos en la declaración plenaria. (Agencia OPI Chubut)