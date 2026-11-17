- Publicidad -

(OPI Chubut) – El sindicato hotelero y gastronómico vinculó la pérdida de puestos de trabajo en la región con la retracción petrolera y denunció un escenario de precarización laboral.

La Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) de Chubut se movilizó en Comodoro Rivadavia en adhesión a la jornada nacional de protesta para advertir sobre la caída del empleo y la precarización laboral en la actividad. La medida, realizada este lunes según el parte difundido por el gremio, tuvo como eje central exigir respuestas inmediatas tanto al Gobierno nacional como a las autoridades de la región ante el deterioro de las condiciones de trabajo en el sector.

En el transcurso de la manifestación, el secretario general de UTHGRA, Mariano Cembellín, precisó que en la región se perdió el 30% de los puestos laborales del rubro, dentro de un cuadro nacional que acumula 82.000 empleos menos en todo el país. El dirigente vinculó directamente la caída de la actividad hotelera y gastronómica en la zona con la retracción de la industria petrolera, un factor que impacta sobre el movimiento comercial y de servicios de la ciudad.

- Publicidad -

Al fundamentar el reclamo frente a las autoridades nacionales y regionales, Cembellín declaró que “los trabajadores ya no aguantamos más, necesitamos una respuesta inmediata, tanto del Gobierno Nacional como de las autoridades de la región”. Asimismo, el titular del gremio remarcó que “la situación es insostenible ya” debido al avance de la precarización laboral registrada en la actividad durante los últimos años. (Agencia OPI Chubut)