Chubut activará el nuevo sistema 911 antes de finalizar 2026

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(OPI Chubut) – La cartera conducida por Héctor Iturrioz recibirá un software gratuito de geolocalización de Nación y habilitó en Trelew un centro espejo que detectó hasta 40 vehículos con impedimentos judiciales en siete días.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó en un reporte oficial emitido recientemente que el nuevo sistema de emergencias 911 entrará en funcionamiento en la Provincia del Chubut antes de finalizar 2026, en un plazo operativo estimado de un mes. La implementación se ejecutará mediante un convenio suscripto con el Gobierno Nacional, organismo que cederá sin costo financiero un software especializado de gestión y geolocalización automática por coordenadas.

Según los detalles técnicos aportados por el titular de la cartera provincial, la plataforma incorporará la grabación instantánea de las comunicaciones entrantes y protocolos internacionales de atención telefónica. En los hechos, la actualización contempla capacitación específica para los operadores con el fin de subsanar fallas operativas registradas durante administraciones anteriores, aunque el informe oficial no precisa el monto presupuestario asignado al entrenamiento ni el detalle de la inversión en equipamiento terminal.

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Chubut amplió la red de videovigilancia en Trelew

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut activó en paralelo un esquema de colaboración ciudadana en videovigilancia y inauguró el Centro de Monitoreo Espejo en la ciudad de Trelew. La nueva dependencia centraliza un software forense destinado al rastreo de sospechosos según las características de su vestimenta y opera con lectores de patentes LPR integrados al anillo digital urbano.

De acuerdo con el balance operativo difundido por la cartera que encabeza Héctor Iturrioz, los lectores LPR instalados en Trelew permitieron identificar entre 30 y 40 vehículos con impedimentos judiciales durante su primera semana de actividad. Asimismo, el programa de aporte ciudadano faculta a los vecinos a ceder voluntariamente, previa firma de un formulario de conformidad, las imágenes de cámaras particulares orientadas hacia la vía pública, replicando el esquema aplicado en el municipio bonaerense de Pinamar. (Agencia OPI Chubut)