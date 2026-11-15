Chubut

División Drogas Peligrosas secuestró cocaína y $ 6,2 millones en Madryn

División Drogas Peligrosas secuestró cocaína y $ 6,2 millones en Madryn
División Drogas Peligrosas secuestró cocaína y $ 6,2 millones en Madryn
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(OPI Chubut) – El procedimiento en el barrio San Miguel detectó maniobras de narcomenudeo y delivery, y derivó en la imputación de un hombre ante la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Efectivos de la División Drogas Peligrosas allanaron una vivienda ubicada en el barrio San Miguel de Puerto Madryn, Provincia del Chubut, donde secuestraron 136,2 gramos de cocaína, cannabis y más de $ 6,2 millones en efectivo. El operativo antinarcóticos, ejecutado según se informó de manera preliminar, forma parte de una causa judicial que investiga la presunta comercialización de estupefacientes en esa ciudad portuaria.

En rigor, las tareas investigativas previas permitieron reunir indicios sobre la modalidad operativa desplegada en el inmueble allanado, vinculada al narcomenudeo y la distribución bajo el sistema de delivery. El parte oficial de las actuaciones no especifica la cantidad exacta de cannabis incautado ni el número de expediente judicial bajo el cual tramita la investigación en curso.

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Durante la requisa en el domicilio del barrio San Miguel, los investigadores incautaron además “un billete de 100 dólares estadounidenses presuntamente apócrifos, una balanza digital, municiones calibre .32, un teléfono celular y sustancias utilizadas para el corte y estiramiento de la cocaína”. En la práctica, un hombre quedó a disposición de la Justicia Federal en calidad de imputado por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737. (Agencia OPI Chubut)

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