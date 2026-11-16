Estudiantes comodorenses van a la final nacional de Uniendo Metas

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(OPI Chubut) – Siete alumnos de Comodoro Rivadavia seleccionados por Pan American Energy viajarán a CABA para debatir en el Modelo de Naciones Unidas tras superar la fase local.

Siete estudiantes de la Escuela Provincial N.° 766 Perito Moreno de Comodoro Rivadavia representarán a la región patagónica en la instancia nacional del programa Uniendo Metas, impulsado por Pan American Energy (PAE) junto a la Asociación Conciencia y con el acompañamiento del Ministerio de Educación del Chubut. El encuentro se desarrollará los días 21 y 22 de noviembre de 2026 en CABA.

La comitiva está integrada por Viviana Pintihueque, Sol Santana, Kevin Torres, Nicole Uribe, Malena Reales, Candela Saldivia y Antonella Romero. La clasificación se concretó tras consagrarse ganadoras de la novena edición local del certamen, efectuada en septiembre en Comodoro Rivadavia, donde intervinieron más de 400 jóvenes de distintas localidades. A través de la metodología del Modelo de Naciones Unidas, la iniciativa fomenta competencias de oratoria, negociación, liderazgo y construcción de consensos, respaldada por una declaración de interés aprobada en 2024 por la Legislatura del Chubut.

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La delegación de la Escuela Provincial N.° 766 Perito Moreno tendrá la responsabilidad institucional de representar a Bangladesh en los debates previstos en CABA. Desde la coordinación del programa, Verónica Barrionuevo destacó el crecimiento sostenido de la participación regional y señaló que se trata de una valiosa experiencia formativa para potenciar las capacidades de los jóvenes. En la misma línea, Juan Taccari, referente de Relaciones Institucionales de PAE, sostuvo: “Uniendo Metas promueve valores fundamentales como la escucha, el diálogo y la empatía, al tiempo que brinda a los jóvenes la oportunidad de ampliar y poner en práctica sus conocimientos y experiencias, fortaleciendo los vínculos con sus pares“.

Las actividades de preparación y el traslado de los alumnos hacia la instancia federal se concretan bajo el cronograma establecido para los días 21 y 22 de noviembre en CABA. (Agencia OPI Chubut)