Javier Milei encabeza agenda con Toyota y cierre en Tesla

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El cronograma difundido por Presidencia abarca audiencias con autoridades de Toyota, disertaciones económicas en el Palacio Libertad, reconocimientos en la Universidad de Belgrano y la AMIA, y el debut comercial de Tesla en La Boca.

El presidente de la Nación, Javier Milei, cumplirá una agenda oficial de lunes a viernes que incluye audiencias empresariales en la Casa Rosada, exposiciones económicas, distinciones académicas e institucionales y su participación en el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina. De acuerdo con el cronograma difundido por Presidencia de la Nación, las actividades contarán con la participación coordinada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Reuniones empresariales

La actividad oficial de Javier Milei en la Casa Rosada comenzará el lunes a las 13:00 con una audiencia junto a directivos de la automotriz Toyota, encuentro en el que participarán Karina Milei y el ministro Luis Caputo. Esa misma jornada, a las 20:00, el jefe de Estado asistirá a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel, acompañado por la secretaria general de la Presidencia y el canciller Pablo Quirno.

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El martes a las 11:00 se reunirá la mesa política en Balcarce 50 en simultáneo con una conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier. Durante la tarde, a las 14:00, Karina Milei recorrerá la Feria Alimentar en el predio de La Rural, mientras que a las 17:00 el mandatario disertará en las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad, nuevamente escoltado por el titular del Palacio San Martín.

El cronograma oficial de Javier Milei continuará el miércoles a las 10:00 en la sede de la Universidad de Belgrano, institución donde recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado de forma conjunta por esa casa de estudios y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. La ceremonia académica concentrará la actividad presidencial central de la mitad de la semana.

El jueves a las 17:00 el jefe de Estado acudirá a la sede de la AMIA para participar en la ceremonia de entrega de la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial. Tres horas más tarde, a las 20:00, Milei disertará junto al canciller Pablo Quirno en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, organizada en Madero Tango, mientras que más temprano, a las 11:00, Ravier brindará una conferencia de prensa en Rosario, Santa Fe, sobre el impacto de las políticas nacionales en esa provincia y Karina Milei visitará la fábrica y centro logístico de El Club de la Milanesa en El Talar de Pacheco.

Lanzamiento oficial de Tesla en La Boca

El viernes, la agenda compartida por Javier Milei y Karina Milei se trasladará a las 11:00 hacia la localidad bonaerense de Cañuelas para participar de un encuentro de polo junto al deportista Adolfo Cambiaso. La actividad oficial en ese distrito se inscribirá dentro de las celebraciones por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos.

La semana oficial concluirá el mismo viernes a las 19:00 en el barrio porteño de La Boca, donde el presidente de la Nación encabezará el acto de lanzamiento oficial de la compañía Tesla en la Argentina. Con esa presentación empresarial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires finalizará el esquema de actividades comunicado por Presidencia de la Nación para los próximos cinco días. (Agencia OPI Santa Cruz)