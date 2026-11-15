El Senado debate este jueves la ley permanente de Discapacidad

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La senadora Patricia Bullrich impulsa el debate de la norma que reemplaza la emergencia de la Ley 27.793, garantiza pensiones del 70% del haber mínimo y blinda el presupuesto del Ministerio de Salud.

El Senado de la Nación sesionará este jueves para dar sanción definitiva al proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, tras obtener dictamen de comisión con respaldo de La Libertad Avanza, los bloques aliados y el bloque peronista. La iniciativa busca reemplazar la emergencia vigente de la Ley 27.793, que vence en diciembre, convirtiendo sus disposiciones en una norma permanente y de orden público.

Interna entre Patricia Bullrich y el Poder Ejecutivo

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, decidió avanzar con la sanción definitiva de la norma pese a las gestiones que realizó el Poder Ejecutivo para demorar su tratamiento. De acuerdo con información difundida por la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno nacional solicitó a la senadora introducir modificaciones al texto aprobado en la Cámara de Diputados con el objetivo de postergar su entrada en vigencia.

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Bullrich ratificó su postura pública en favor de la aprobación inmediata y expresó el jueves pasado que están listos para tratar la normativa en el recinto para resolver un problema de años mediante el diálogo político. Posteriormente, la legisladora sostuvo en la red social X: “Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera“. El reclamo por la asistencia integral en esta área cobró visibilidad durante la visita del Papa León XIV a la Argentina, quien recorrió el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole.

El proyecto que tratará el Senado de la Nación replica el esquema de prestaciones de la Ley 27.793 y mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, fijada en el 70% del haber jubilatorio mínimo, y el empleo formal o el monotributo. Ese beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.

La iniciativa ratifica además el nomenclador único, establece la actualización periódica de aranceles según el índice de movilidad jubilatoria vinculado al IPC y asegura la cobertura médica del programa federal Incluir Salud. En materia fiscal, prohíbe que la partida del Ministerio de Salud sea inferior en términos reales al ejercicio anterior, crea auditorías cruzadas entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el SINTyS y el RENAPER, y fija un plazo máximo de 30 días para la reglamentación y el pago de deudas a prestadores.

Últimas semanas del período ordinario

La conducción del Senado de la Nación definirá el temario completo de la anteúltima sesión del año este miércoles a las 15 en la reunión de Labor Parlamentaria. Además del régimen permanente de discapacidad, el oficialismo evalúa incorporar al recinto la ratificación del Tratado en Cooperación en Materia de Patentes y la Ley Joaquín, ambos proyectos que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados.

En paralelo, la mesa política del oficialismo se reunirá este martes por la mañana para ordenar las prioridades legislativas de las últimas dos semanas del período ordinario. Durante esa jornada, a las 15, las comisiones debatirán la reforma electoral para impulsar la suspensión de las PASO y buscarán firmar el dictamen del Presupuesto 2027 con la meta de llevarlo al recinto en la sesión prevista para el 25 de noviembre. (Agencia OPI Santa Cruz)