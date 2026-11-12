La inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló 26,3% en 2026

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El dato oficial de octubre superó las proyecciones privadas y acumuló un 26,3% en 2026, impulsado por la suba de tarifas en vivienda y combustibles tras los cambios en el Régimen de Zona Fría.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 2,2% en octubre de 2026 y acumuló una variación interanual de 33,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su reporte mensual difundido recientemente. Con este resultado, la inflación minorista acumuló un alza de 26,3% en los primeros diez meses del año y marcó un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto de septiembre.

El registro de octubre confirmó un comportamiento oscilante iniciado en julio, cuando el indicador marcó 2,1%, y se ubicó como el cuarto registro más elevado en lo que va de 2026. Dentro de la serie anual difundida por el organismo estadístico nacional, el piso mensual continúa siendo el 1,7% anotado en agosto, mientras que el techo corresponde al 3,4% verificado en marzo.

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En el desglose por categorías del INDEC, los precios estacionales lideraron las subas de octubre con un salto de 5,5% traccionado por verduras, tubérculos y legumbres, seguidos por los precios regulados con un avance de 2,9% por ajustes en gas y combustibles para vehículos. Por su parte, el IPC núcleo se ubicó en 1,5%, con incrementos vinculados principalmente al alquiler de la vivienda y a los restaurantes.

El impacto de las tarifas y la defensa oficial

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, atribuyó la aceleración del índice general de octubre a la incidencia de las modificaciones aplicadas sobre el Régimen de Zona Fría, que impactaron de lleno en los costos de los servicios públicos. Al analizar el dato mensual, el funcionario buscó focalizar la atención en el desempeño de la inflación núcleo, a la que calificó como la más baja desde julio de 2025.

En su descargo técnico sobre el indicador, Luis Caputo afirmó: “Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018”. El reporte oficial en el que se apoya el texto no detalla el número de norma que instrumentó el recorte del beneficio tarifario ni desagrega su impacto regional.

Dentro de las doce divisiones medidas por el INDEC, tres superaron el promedio general de octubre, encabezadas por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un alza de 4,2% derivada del ajuste en el gas, seguida por Recreación y cultura (3,3%) y Bienes y servicios varios (2,3%). En tanto, Prendas de vestir y calzado marcó 2,2%, Transporte 2,1%, Comunicación 2% y Alimentos y bebidas no alcohólicas 2%.

Por debajo del umbral del dos por ciento finalizaron Salud (1,8%), Restaurantes y hoteles (1,5%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%), Educación (1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%). Para Joaquín Aranguiz, economista de Fundación Libertad, el proceso de desinflación continúa por la vía del componente núcleo pese a los ajustes de precios relativos, aunque advirtió: “La suba de Alimentos y Vivienda, agua, luz y gas explica por sí sola casi la mitad de la inflación del mes”.

El desvío frente al Relevamiento de Expectativas

La cifra oficial de 2,2% publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) superó las estimaciones previas de las consultoras privadas y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que proyectaba un 1,8% para octubre de 2026. Antes de conocerse el dato nacional, Fundación Libertad y Progreso y Equilibra también habían calculado 1,8%, mientras que C&T Asesores Económicos y Analytica estimaron 1,9% y EcoGo se acercó con 2,1%.

En paralelo, el IPC de la Ciudad anticipó una aceleración menor al registrar 1,9% en octubre, con un acumulado de 26,1% en 2026 y 32,5% interanual, donde Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Salud subieron 2,2% cada una y explicaron junto a Restaurantes y hoteles (1,6%) el 63% del alza porteña. Al evaluar el rendimiento financiero frente a estos registros, Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, señaló que la referencia real para el ahorrista depende de si su gasto será en pesos o de cuántos dólares puede adquirir al cierre del mes con el rendimiento incluido. (Agencia OPI Santa Cruz)