La Iglesia pidió responsabilidad estatal tras la visita de León XIV

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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina evaluó en Radio Mitre el paso del papa León XIV por el país y reclamó políticas de contención frente al abandono, la discapacidad y la conflictividad social.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, reclamó a los gobiernos y a la sociedad un mayor compromiso con los sectores vulnerables tras la reciente visita del papa León XIV a la República Argentina. Durante una entrevista concedida a Radio Mitre, el titular del Episcopado sostuvo que el paso del Pontífice dejó un mensaje de esperanza acompañado por una convocatoria concreta a asumir responsabilidades institucionales y comunitarias frente a la exclusión social.

El referente eclesiástico remarcó que existen obligaciones indelegables que corresponden a las administraciones estatales, pero exigió al mismo tiempo una implicación activa de la ciudadanía para acompañar y sostener a quienes atraviesan situaciones críticas. “Nosotros a veces pedimos a los gobiernos, porque hay cosas que son propias de los gobiernos, pero también a la sociedad que mire hacia esos sectores y acompañe y sostenga”, afirmó Colombo al analizar los alcances de la gira pastoral en territorio argentino.

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Sostener la asistencia frente al abandono y la discapacidad

Para fundamentar su planteo ante las autoridades y la comunidad, Marcelo Colombo y la Conferencia Episcopal Argentina pusieron el foco en los encuentros mantenidos por León XIV con personas con discapacidad y víctimas de marginación. El arzobispo mendocino destacó como uno de los episodios más significativos de la visita el diálogo del Pontífice con dos mujeres residentes del Cottolengo Don Orione, cuyas trayectorias reflejaron el impacto de la desprotección social y la necesidad de garantizar estructuras de cuidado permanentes.

“Las dos mujeres del Cotolengo fueron dos historias de abandono, de exclusión donde la Iglesia había logrado darles una casa, una experiencia de familia”, señaló Colombo al defender el sostenimiento de las instituciones dedicadas a la atención integral de personas con discapacidad. En esa línea, el titular del Episcopado relató que el Pontífice demostró una receptividad inmediata ante el dolor ajeno y lo describió como “un imán” para escuchar y conmoverse frente a las experiencias traumáticas de quienes padecen enfermedad o aislamiento.

Dentro de ese recorrido testimonial, Colombo mencionó también el encuentro del Papa con un sacerdote de la provincia de Córdoba que sufrió graves secuelas físicas tras una complicación posoperatoria. Según detalló el dirigente eclesiástico, el religioso cordobés logró recuperar una vía de comunicación mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a su propia voz, un caso que ilustró el acompañamiento pastoral frente a cuadros clínicos complejos.

En el plano del clima público argentino, Marcelo Colombo sostuvo que el mensaje de León XIV funcionó como una interpelación directa frente a los enfrentamientos y la naturalización de las expresiones de odio en la vida cotidiana. “En nuestro lenguaje, nuestros enojos, porque cada mañana nos despertamos enojados o estamos como atribulados por todo”, reflexionó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien contrapuso ese malestar generalizado con la actitud conciliadora exhibida por el Pontífice durante su estadía.

El arzobispo indicó que la presencia papal transmitió “una gran invitación a la esperanza” y dejó “alegría y esperanza y tarea para el hogar”, en alusión a los deberes que deberán afrontar los distintos actores institucionales y sociales. Al analizar la masiva concurrencia registrada en los actos públicos encabezados por León XIV, Colombo evitó interpretar esa movilización como una recuperación automática de la adhesión al catolicismo y subrayó que “lo otro supone una continuidad en el tiempo y sobre todo, más que el catolicismo, un encuentro fuerte con Dios”, fijando la evaluación definitiva de la visita en sus efectos duraderos sobre la convivencia y la solidaridad en el país. (Agencia OPI Santa Cruz)