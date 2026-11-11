Consultoras proyectan inflación de octubre entre 1,8% y 2,1%

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El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyectó un 1,8% para octubre, mientras las consultoras privadas ubican el índice entre el 1,8% y el 2,1% por presión de estacionales y regulados.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá el jueves 12 de noviembre a las 16 horas el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2026, cuya variación se ubicaría en torno al 2% según estimaciones privadas.

El dato oficial definirá si los precios retoman la expectativa gubernamental de perforar el piso del 2% o sostienen la senda alcista. Desde abril, la inflación mostró una desaceleración general, aunque desde julio alternó meses de aceleración y ralentización, con una leve baja proyectada en octubre tras el avance de septiembre.

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El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central estimó que la inflación del décimo mes de 2026 alcanzó el 1,8%. El mismo informe proyecta que la variación interanual cerrará el año en 30,4%.

El IPC de octubre entre 1,8% y 2,1%

Las mediciones privadas relevadas antes de la publicación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) muestran un rango acotado, encabezado por la Fundación Libertad y Progreso, que calculó la inflación de octubre en 1,8%. Con ese registro, la entidad proyecta una inflación acumulada en el año del 25,9% y una variación interanual del 32,7%.

En la misma línea, Equilibra estimó un IPC del 1,8% para octubre, lo que representa un descenso de 0,1 puntos porcentuales frente a septiembre. La consultora proyectó una baja de la inflación núcleo al 1,6% y un avance de la subyacente al 1,9%, señalando que “los precios estacionales liderarían por segundo mes consecutivo (+2,7%) impulsados por verduras (5,4%)” y que “los regulados subieron 1,8%, con transporte público (+3,3%) por encima del resto”.

Por encima de ese piso, C&T Asesores Económicos registró un alza del 1,9% en octubre, “influido por los productos estacionales, que subieron muy por encima del promedio”, con una inflación núcleo que cedió al 1,8%. Analytica ubicó el índice nacional en 2% por la presión de alimentos y bebidas, mientras EcoGo proyectó el techo de 2,1% al indicar que “la aceleración del índice general respondió al comportamiento de los rubros regulados (3,1%) y estacionales (3,7%)”.

Como anticipo de la tendencia nacional que informará el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación de la Ciudad de Buenos Aires subió al 1,9% en octubre. El registro porteño implicó una leve aceleración respecto del 1,8% de septiembre y sumó su segundo mes consecutivo en ascenso.

La serie mensual previa de 2026 refleja la dificultad para consolidar un sendero descendente continuo tras el pico de marzo. El año comenzó con registros del 2,9% en enero y febrero, saltó al 3,4% en marzo y descendió al 2,6% en abril y al 2,1% en mayo.

Durante el segundo semestre, el indicador perforó el 2% en junio con un 1,9%, pero volvió a subir al 2,1% en julio. Posteriormente retrocedió al 1,7% en agosto y repuntó al 1,9% en septiembre, antesala directa de la medición de octubre que se conocerá el 12 de noviembre. (Agencia OPI Santa Cruz)