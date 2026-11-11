Claudia Insaurralde fue detenida en Ezeiza por lavado

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El juez federal Claudio Vázquez dispuso la incomunicación de Lázaro Báez en la cárcel de Ezeiza y ordenó procedimientos en estancias, escribanías e inmobiliarias por dos causas que investigan tráfico de cocaína y lavado de activos.

Claudia Insaurralde, pareja del empresario Lázaro Báez, fue detenida este lunes en el Aeropuerto de Ezeiza junto a Cristian Sebastián Ibáñez y Valentina Micaela Devetac tras arribar en el vuelo AR1857 de Aerolíneas Argentinas desde Río Gallegos. El operativo estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden del juez federal de garantías Claudio Vázquez y el fiscal federal Julio Zárate.

Las detenciones se concretaron en la Terminal A ante la sospecha de los investigadores sobre un posible intento de salida del país. Insaurralde quedó alojada bajo custodia e incomunicada en el edificio de la PNA en el barrio porteño de Retiro, mientras las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario.

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Este jueves se realizará en Río Gallegos la audiencia de formalización de la imputación y control de detención ante el magistrado Vázquez. Los tres detenidos quedaron vinculados a dos expedientes que tramitan por separado pero presentan puntos de contacto sobre presunto tráfico de drogas y lavado de dinero.

El juez Claudio Vázquez ordenó 27 allanamientos en Santa Cruz

El juez federal Claudio Vázquez ordenó este martes 27 allanamientos en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires contra el empresario Lázaro Báez y su entorno familiar y societario. Los procedimientos fueron impulsados por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo de Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y el fiscal Diego Velasco.

Durante las diligencias, efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, PNA y Gendarmería Nacional requisaron inmobiliarias, locales comerciales, escribanías y propiedades vinculadas al dueño del Grupo Austral. La medida alcanzó la celda donde permanece detenido Báez en Ezeiza, quien quedó incomunicado por disposición judicial.

Entre los indicios que fundamentaron las órdenes figura la actividad ganadera en Santa Cruz, que continuaría ligada al empresario mediante las estancias Alquinta y La Entrerriana. Al cierre de los operativos, los agentes secuestraron estupefacientes, documentación y vehículos, además de trabar embargos y levantar el secreto bancario y fiscal de los involucrados.

Una de las estancias de Lázaro Báez en Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Investigan narcotráfico y lavado de activos

La Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC investigan en dos causas paralelas una presunta estructura dedicada al transporte de cocaína y al manejo de bienes ilícitos atribuida a Lázaro Báez. El primer expediente apunta a una supuesta organización que trasladaría estupefacientes en camiones de una empresa transportista con actividad registrada al menos desde diciembre de 2025.

Según las actuaciones, la distribución de la droga estaría en manos de dos hombres, uno de ellos encargado de un lavadero de Río Gallegos donde se realizarían las entregas. Como desprendimiento de esa pesquisa, la Justicia detectó que uno de los posibles integrantes de la banda narco integraría también una organización supuestamente liderada por Báez desde prisión.

Esa segunda estructura se dedicaría a “administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito” que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas dictadas contra el constructor en las causas Vialidad y La Ruta del Dinero K. Con la incomunicación de Báez ya efectiva, el material probatorio incautado continúa bajo análisis de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC. (Agencia OPI Santa Cruz)