Policía Federal desbarató red de narcotráfico en Río Grande

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(OPI TdF) – El fiscal Marcelo Alejandro Rapoport lideró los operativos simultáneos en el barrio Chacra II donde incautaron armas, municiones y distintivos de la fuerza de seguridad local.

En Río Grande, el fiscal federal Marcelo Alejandro Rapoport, titular de la Sede Fiscal Descentralizada, dirigió 2 allanamientos simultáneos ejecutados por la Policía Federal Argentina tras una pesquisa criminal de 5 meses.

El pasado jueves, los efectivos policiales incautaron estupefacientes, armas de fuego, municiones y balanzas digitales en el barrio Chacra II con la colaboración operativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

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Los investigadores federales reunieron pruebas sobre comercialización de drogas mediante tareas de vigilancia y análisis de información vinculadas a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, conforme al expediente que evaluó este medio.

Diez tipos de elementos, entre ellos un automóvil, teléfonos celulares y una chapa identificatoria de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, integran el acta oficial de incautación.

En los tribunales de la jurisdicción, los representantes legales de los imputados postergaron sus declaraciones técnicas hasta la citación formal a indagatoria que disponga la magistratura. (Agencia OPI Tierra del Fuego)