Argentina debe pagar U$S 390 millones por expropiar Aerolíneas Argentinas

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La Corte de Apelaciones de Washington desestimó el recurso argentino y fijó un plazo de prescripción de 12 años.

Un varapalo judicial de U$S 390,9 millones golpea las cuentas nacionales tras la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia en Estados Unidos. El tribunal ratificó el laudo del CIADI en favor de Titan Consortium por la estatización de Aerolíneas Argentinas en 2008, rechazando el intento del gobierno argentino por fijar una prescripción de 3 años frente a los 12 años aplicados.

El litigio internacional derivó del laudo emitido en 2017 por el CIADI, que originalmente condenó al país a pagar U$S 321 millones más costas por la expropiación de las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas. La sentencia quedó firme en 2019 tras agotarse las nulidades solicitadas por los letrados estatales.

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En 2021, la firma Titan Consortium, cesionaria de los derechos de Teinver y el grupo Marsans, demandó la ejecución del fallo en Washington. En 2024, la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia fijó el monto consolidado en U$S 390.907.115,55 al incluir punitorios, decisión que la alzada ratificó de forma definitiva.

3 claves para entender esta medida:

La Justicia norteamericana desestimó el plazo de prescripción de 3 años pretendido por el Estado y aplicó 12 años .

pretendido por el Estado y aplicó . La deuda inicial de U$S 321 millones dictada en 2017 por el CIADI trepó a U$S 390,9 millones debido a los intereses devengados.

dictada en por el trepó a debido a los intereses devengados. El reclamo surge por la estatización dictada en 2008 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

La obligación de desembolsar U$S 390,9 millones profundiza la sangría de divisas del Tesoro Nacional y tensiona las transferencias de fondos hacia las jurisdicciones del interior. La ejecución de la sentencia exige el uso directo de reservas de libre disponibilidad en un contexto de restricción presupuestaria.

Cada dólar asignado al cumplimiento de este fallo reduce la capacidad crediticia del Estado central frente a acreedores externos y organismos multilaterales.

“Nos encontramos analizando todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia“, indicaron desde la Procuración del Tesoro de la Nación.

¿Por qué la Justicia de Estados Unidos rechazó la posición de la Argentina?

La Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia resolvió que las acciones interpuestas para ejecutar laudos del CIADI en su jurisdicción están sujetas al plazo marco de 12 años establecido en el fuero local. El tribunal determinó que la defensa argentina carecía de sustento normativo al pretender reducir dicho período a 3 años. (Agencia OPI Santa Cruz)