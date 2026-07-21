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(OPI Chubut) – El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) sigue avanzando en la búsqueda de irregularidades sobre las viviendas sociales otorgadas por el organismo y dispuso la desadjudicación de una propiedad social en Trelew.

La decisión se formalizó luego de comprobar que el beneficiario de la vivienda social había transformado en un negocio particular el inmueble dado que lo alquilaba en forma particular, incumpliendo el fin social.

Mediante la Resolución N°403/2026 del IPV se quitó la adjudicación directa contra la titular de una casa ubicada en el Barrio “44 Viviendas – UOM”.

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El procedimiento es parte del control territorial de rutina llevado a cabo por los agentes de fiscalización del IPV en el complejo urbano.

La ex titular de la vivienda había entregado el inmueble a un tercero bajo la modalidad de un subalquiler completamente indebido por el cual percibía un ingreso mensual de 300 mil pesos.

De esta manera se aplicó lo que indica el reglamento para los titulares infractores quienes quedan inhabilitados de por vida para acceder a nuevos programas de viviendas o solicitar líneas de créditos sociales financiadas por el Estado. (Agencia OPI Chubut)