Pampa Energía compromete US$4.521 millones en Vaca Muerta vía RIGI

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La Resolución 1025/2026 oficializó exenciones aduaneras y cambiarias para extraer 305 millones de barriles en Neuquén.

Un desembolso total de US$4.521 millones fue habilitado por el Ministerio de Economía para el desarrollo del yacimiento Rincón de Aranda en Vaca Muerta. La aprobación del proyecto de Pampa Energía bajo el esquema RIGI otorga exenciones arancelarias y libre disponibilidad de divisas a cambio de perforar 259 pozos en la provincia de Neuquén hasta el año 2041.

A través de la Resolución 1025/2026, la cartera conducida por Luis Caputo declaró a la iniciativa como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. El esquema oficial prevé exportaciones por US$17.000 millones mediante la extracción proyectada de 305 millones de barriles de crudo, otorgando facilidades tributarias a un operador privado que ya operaba en el área.

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La ejecución presupuestaria se dividió en tres etapas financieras. La primera fase abarca el período 2024–2028 con US$1.159 millones destinados a la planta central de procesamiento y los primeros 50 pozos. La segunda etapa sumará US$1.107 millones entre 2028 y 2031, alcanzando en esa fecha el piso legal de US$2.000 millones exigido para consolidar los beneficios fiscales en la Patagonia.

3 claves para entender esta medida:

El beneficio otorga costo cero de aranceles de importación y ventajas cambiarias al vehículo VPU de Pampa Energía .

de . El compromiso de inversión mínima de US$2.000 millones demandará un plazo de siete años de ejecución en el departamento de Añelo .

demandará un plazo de siete años de ejecución en el departamento de . La proyección oficial promete 800 empleos directos y 1.000 indirectos durante la vigencia de 30 años de la concesión.

¿Qué impacto fiscal genera la adhesión de Pampa Energía al RIGI?

La concesión otorgada a la firma Pampa Energía resta ingresos fiscales a las arcas nacionales a cambio de la promesa de ventas externas en el mercado energético. Al ingresar como vehículo VPU bajo la Resolución 1025/2026, la compañía no pagará tributos aduaneros por el equipamiento importado para la cuenca neuquina.

La tercera etapa del proyecto exigirá un gasto de US$2.255 millones entre 2031 y 2041 para terminar los 139 pozos restantes del plan original. El esquema reduce el costo operativo de las petroleras en el sur del país sin contemplar regalías adicionales para las provincias periféricas del bloque patagónico.

“Las condiciones favorables que generó el RIGI permitieron que la empresa pudiera incrementar 50% la actividad de explotación”, afirmó el ministro de Economía Luis Caputo.

El plan total contempla la construcción de oleoductos y gasoductos en la provincia de Neuquén, en un contexto donde el país mantiene una participación global menor al 1% en exportaciones de crudo. (Agencia OPI Santa Cruz)