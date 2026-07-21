Provincia impugna licitación portuaria por un sobrecosto de 560 millones

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(OPI TdF) – La Dirección Provincial de Puertos detectó inclusión de sectores inexistentes como terrazas y un sobreprecio mensual del 1292% en la contratación impulsada por la Administración Nacional de Puertos y Navegación.

560 millones de pesos por seis meses contempla la nueva licitación de la Administración Nacional de Puertos y Navegación para el puerto de Ushuaia, según la documentación consultada por OPI Tierra del Fuego. El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, confirmó la presentación de una impugnación administrativa contra la ANPYN por un salto presupuestario que eleva el costo mensual de 6,7 millones de pesos a 93,3 millones de pesos.

En la sede del organismo en Ushuaia, el informe técnico de la DPP objetó la inclusión de limpiezas en balcones, azoteas y parasoles inexistentes en la infraestructura portuaria. Conforme al documento que evaluó este medio, el pliego impone además una dotación de 30 trabajadores, cifra que duplica los requerimientos operativos reales de la terminal.

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La ANPYN bloqueó el ingreso del personal provincial del gremio ATE que ejecutaba el mantenimiento de la cisterna con asistencia de la DIPOS. La intervención federal financia el nuevo pliego de 560 millones de pesos con recursos tarifarios que genera la propia actividad portuaria fueguina.

El informe técnico de la DPP registró que el contrato previo al proceso de intervención fijó un valor anual de 79,8 millones de pesos. La ANPYN declinó responder las observaciones sobre las inconsistencias en el cómputo de m2 ni sobre la cláusula que limita la compulsa exclusivamente a firmas de Ushuaia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)