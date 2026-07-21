Advierten por presencia de hielo y escarcha en rutas de Chubut

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(OPI Chubut) – La Dirección Nacional de Vialidad distrito Chubut advirtió sobre la presencia de hielo, escarcha, heladas, calzadas húmedas, bancos de niebla y barro en distintos tramos de las rutas nacionales en la provincia.

En un informe actualizado indicó que hay varios sectores donde se realizan tareas de mantenimiento y riego con sal, mientras que “en algunos puntos existe la posibilidad de encontrar animales sueltos sobre la calzada, por lo que se recomienda reducir la velocidad y respetar la señalización preventiva”.

En la Ruta Nacional N°3, el tránsito está habilitado desde Arroyo Verde hasta el límite con Santa Cruz, aunque persisten algunos inconvenientes.

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En tanto, en el tramo comprendido entre Puerto Madryn y Trelew “continúan las obras de repavimentación con desvíos debidamente señalizados, mientras que en el tramo comprendido entre Garayalde y Comodoro Rivadavia se registran sectores resbaladizos por la formación de hielo”.

Desde el organismo nacional señalaron que “la situación también requiere especial atención en la Ruta Nacional N°25, donde entre Las Plumas y Los Altares existen sectores de ripio con barro y agua acumulada”.

Las condiciones más complejas se presentan sobre las rutas nacionales 26 y 40, principalmente en la zona cordillerana y el sur provincial donde hay presencia de “nieve, hielo, escarcha, bancos de niebla y heladas intensas, un escenario que obliga a conducir con máxima precaución, especialmente en los sectores donde trabaja maquinaria vial”. (Agencia OPI Chubut)