Rescate invernal a 22 grados bajo cero

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La División Operaciones Rurales coordinó el salvataje con Gendarmería Nacional y Vialidad Provincial tras una alerta en la zona rural.

La Policía de Santa Cruz coordinó un operativo de emergencia en la zona rural profunda para rescatar a dos personas que permanecían bloqueadas por el temporal. Las intensas nevadas y las temperaturas extremas inmovilizaron un vehículo particular en el interior provincial, lo que obligó a una respuesta urgente de los cuerpos de seguridad.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del ex Módulo YPF Cerro Piedra. En ese punto de la provincia, el termómetro marcó una temperatura crítica de 22 grados bajo cero, escenario que ponía en riesgo la supervivencia de los afectados.

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La División Operaciones Rurales de Perito Moreno intervino de inmediato tras recibir la alerta sobre el incidente vial. La patrulla policial, conducida por el sargento Epul y el sargento Arbe, inició el desplazamiento hacia el sector afectado por la acumulación de nieve.

Los efectivos policiales trabajaron de manera articulada con el Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y las cuadrillas de la Administración General de Vialidad Provincial. Este despliegue conjunto permitió abrir las vías de circulación bloqueadas por la escarcha en los caminos adyacentes de la región.

El personal de rescate localizó una camioneta Toyota Hilux color gris, con dominio AB 807 UV. Las autoridades viales confirmaron que el rodado provenía del establecimiento ganadero Kopolke y no podía avanzar debido al estado de las rutas provinciales.

Los uniformados brindaron asistencia en el lugar a José Guillermo Bilbao y a Noelia Gissella Siares, quienes viajaban en la camioneta. El reporte oficial médico posterior constató el buen estado de salud de ambos ciudadanos, descartando cuadros severos de hipotermia.

Los equipos de rescate trasladaron a los ocupantes hacia un sector urbano seguro. La jefatura policial reiteró el pedido de extrema precaución para transitar por los corredores viales santacruceños y confirmó que el área operativa mantendrá el esquema de patrullaje reforzado. (Agencia OPI Santa Cruz)