Advierten por nevadas y temperaturas extremas en Santa Cruz

El Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) informó sobre la situación meteorológica prevista durante los próximos días en Santa Cruz.
El informe da cuenta que esta semana se registrarán nuevas nevadas de baja intensidad en el sudoeste y centro-oeste de Santa Cruz, con mayor incidencia sobre la Ruta Nacional N° 40, en el tramo comprendido entre la Cuenca Carbonífera y Tres Lagos.
Además, señaló que “no se prevén nuevos eventos de este tipo al menos hasta el viernes 24 de julio”.
Sin embargo, indicó que “los modelos meteorológicos anticipan la continuidad de temperaturas extremadamente bajas durante los próximos días”.
La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomiendan extremar las precauciones al conducir y reducir la velocidad ante la posible presencia de lluvia, nieve, hielo, escarcha, niebla o baja visibilidad.
También piden a los conductores “consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje, ya que las condiciones meteorológicas y la transitabilidad pueden modificarse rápidamente” como también “evitar desplazamientos innecesarios durante el período de mayor intensidad de las nevadas y durante las horas de mayor enfriamiento”. (Agencia OPI Santa Cruz)
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