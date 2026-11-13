El Banco Central compró US$ 103 millones y sus reservas cayeron

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Las adquisiciones acumuladas en la fase 4 del programa monetario alcanzan los US$ 16.147 millones, mientras el stock bruto cayó US$ 252 millones en la jornada y el dólar mayorista cerró a $1.545,50.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió US$ 103 millones durante una reciente jornada de jueves en el Mercado Libre de Cambios (MLC), registrando su mayor intervención compradora en lo que transcurre de noviembre. Con ese saldo diario, la autoridad monetaria nacional superó el promedio de compras registrado en el mes, que se mantenía por debajo de los US$ 50 millones por rueda.

La operatoria mayorista acumuló un total de US$ 183 millones en lo que va de noviembre, un período acotado en días hábiles por los feriados derivados de la visita del papa León XIV a la Argentina y la conmemoración del Día del Bancario el 6 de noviembre. Desde el inicio de la denominada fase 4 del programa monetario, las compras netas totalizan US$ 16.147 millones, cifra que ubica la acumulación más de un 60% por encima de la meta anual fijada para todo 2026.

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A pesar del saldo comprador en el mercado cambiario, las reservas internacionales brutas del Banco Central sufrieron una caída diaria de US$ 252 millones, descendiendo desde los US$ 49.330 millones hasta los US$ 49.078 millones. El reporte oficial difundido preliminarmente no detalló los factores contables o pagos externos que explican la merma en el stock total de activos frente al ingreso de divisas de la rueda.

El Banco Central acumula US$ 16.147 millones

El registro oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) exhibe una marcada oscilación en el ritmo de adquisición de divisas a lo largo de los once meses contabilizados durante 2026. El mayor volumen mensual se concentró en el segundo trimestre, cuando la entidad sumó US$ 2.769 millones en abril y US$ 2.596 millones en mayo, tras haber adquirido US$ 1.158 millones en enero, US$ 1.557 millones en febrero y US$ 1.671 millones en marzo.

Durante el segundo semestre, el desempeño de la mesa de operaciones del Banco Central mostró un saldo de US$ 1.418 millones en junio y un repunte de US$ 2.162 millones en julio, seguido por una retracción en agosto con US$ 768 millones y un piso anual en septiembre con US$ 473 millones. Posteriormente, el flujo de compras se recuperó en octubre con US$ 1.396 millones, antes de los US$ 183 millones reunidos parcialmente en noviembre.

En el plano de las cotizaciones, el dólar mayorista avanzó $1,50 para cerrar en $1.545,50, en la primera rueda con operatoria plena tras el feriado del miércoles por el Día de los Veteranos en Estados Unidos, que había restringido el volumen negociado. Por su parte, el tipo de cambio minorista en las pizarras del Banco Nación finalizó la jornada en $1.570 para la venta. (Agencia OPI Santa Cruz)