Economía y Finanzas

Dólar mayorista trepa a $1.551 y presiona al mercado

Dólares - Foto: NA
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La autoridad monetaria acumuló dos ruedas consecutivas sin adquirir divisas en el mercado mayorista, mientras las reservas brutas descendieron a USD 50.293 millones y el tipo de cambio oficial tocó un récord nominal de $1.551.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió la adquisición de divisas en el mercado cambiario mayorista por segunda rueda consecutiva, en un escenario de volatilidad externa vinculado a las elecciones legislativas en Estados Unidos. La autoridad monetaria cerró octubre con compras netas por USD 1.395 millones, acumulando USD 15.963 millones desde la puesta en marcha de la denominada fase 4 del programa monetario en enero, de acuerdo con la comunicación oficial preliminar.

Pese a ese balance previo, el saldo de las reservas internacionales brutas acusó un retroceso diario de USD 148 millones, ubicando las tenencias totales en USD 50.293 millones al término de las operaciones del martes informadas por el ente rector. En las primeras dos jornadas hábiles de noviembre, la autoridad financiera no computó compras netas en la plaza mayorista, mientras la cotización oficial anotó un nuevo máximo nominal.

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El tipo de cambio mayorista avanzó $17 o un 1,1% en dos días hasta alcanzar los $1.551, duplicando el incremento de $8,5 registrado en idéntico lapso de la semana precedente. Este reajuste igualó en apenas 48 horas el desplazamiento cambiario de todo octubre, en un contexto donde las proyecciones preliminares de consultoras privadas sitúan la variación de precios minoristas entre el 1,8% y el 2% para el mes en curso.

El Banco Central de la República Argentina informó asimismo que el promedio minorista en las entidades bancarias finalizó en $1.572,65 para la punta compradora y $1.519,38 en el tramo comprador. En la pizarra de referencia del Banco de la Nación Argentina, la divisa al público sumó cinco pesos o un 0,3% para cerrar en el récord nominal de $1.570 para la venta. (Agencia OPI Santa Cruz)

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