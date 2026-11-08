Javier Milei respondió a León XIV con críticas al sistema político

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El mandatario respondió al llamado de León XIV acusando a la oposición de votar 40 leyes contra el equilibrio macroeconómico y detalló los ejes teológicos de su cumbre en Casa Rosada.

El presidente Javier Milei aseguró recientemente estar dispuesto al diálogo político, pero acusó a la oposición de haber votado 40 leyes el año pasado para destruir el equilibrio macroeconómico. En declaraciones al canal LN+, el titular del Poder Ejecutivo Nacional respondió al pedido de convivencia democrática formulado minutos antes por el papa León XIV.

Javier Milei rechazó las críticas sobre su falta de apertura y sostuvo que los debates públicos en la Argentina carecen de honestidad intelectual. El mandatario atribuyó esa situación a una “caracterización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo”.

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Al defender los resultados de su gestión fiscal, Milei afirmó que las discusiones actuales muestran “una precariedad conceptual grosera” y están teñidas por la demagogia. Según el jefe de Estado, quienes apoyan el equilibrio de las cuentas públicas suelen agregar reparos que implican mayor gasto, aunque el propio mandatario no precisó cuáles fueron las 40 normas opositoras que mencionó como amenaza macroeconómica. “No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados”, sentenció.

La reunión entre Milei y León XIV en Casa Rosada

En paralelo a sus críticas políticas, Javier Milei detalló que su encuentro bilateral con el papa León XIV en la Casa Rosada giró en torno a los fundamentos morales de la política. El presidente precisó que ambos analizaron el rol de las Sagradas Escrituras en la toma de decisiones y abordaron conceptos vinculados al derecho natural.

El mandatario también relató el impacto personal que le produjo la llegada del pontífice al Aeroparque Jorge Newbery, calificando el arribo como un hecho “verdaderamente estremecedor”. Milei admitió haber sentido una emoción fuerte al ver al líder religioso descender por la escalinata del avión tras aguardar solo sobre la alfombra roja, cerrando así su relato sobre la jornada protocolar en la sede gubernamental. (Agencia OPI Santa Cruz)