Ambiente multó por $ 46.692.500 a Nueva Santa Cruz

- Publicidad -

La Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz abrió un sumario administrativo contra la Municipalidad de Río Gallegos e intimó a la concesionaria a frenar la dispersión de plásticos sobre la Ruta Nacional N° 40.

La Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz aplicó una multa de $ 46.692.500 a la empresa concesionaria Nueva Santa Cruz, encargada de la gestión de residuos sólidos urbanos en Río Gallegos, tras comprobar una grave afectación ambiental sobre más de 5.500 hectáreas en un campo cercano a Punta Loyola.

Según se informó de manera oficial, el organismo provincial también resolvió iniciar un sumario administrativo contra la Municipalidad de Río Gallegos, en su carácter de institución contratante del servicio. El predio administrado por la firma se encuentra ubicado sobre la Ruta Nacional N° 40, donde las actuaciones constataron “deficiencias operativas severas y una grave afectación a los campos productivos circundantes“.

- Publicidad -

Las irregularidades quedaron documentadas en dos inspecciones realizadas por el organismo de contralor entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Ante la falta de adecuación técnica y documental de la operadora, la autoridad ambiental ordenó el cese inmediato de la dispersión de plásticos en la zona afectada.

Inspecciones de Ambiente detectaron las fallas

Las auditorías de la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz verificaron que Nueva Santa Cruz operaba el predio de residuos sin la documentación ambiental obligatoria y con graves deficiencias en el tratamiento de desechos e hidrocarburos. Durante la inspección del 17 de diciembre de 2025, asentada en el Acta N° 14/2025/SEA/ZS, los inspectores registraron actividad en la “fosa N° 2 con presencia de residuos frescos en el sector destinado a desechos frigoríficos“, además de detectar “contenedores con hidrocarburos anexo a la instalación” y “un derrame en el suelo“.

En esa instancia, el organismo requirió a la concesionaria “evaluar alternativas para evitar la dispersión de residuos ante inclemencias climáticas, acotar el tiempo de operación de la fosa frigorífica y remediar los derrames de hidrocarburos“. Posteriormente, en la auditoría del 5 de marzo de 2026 (Acta N° 13/2026/SEA/ZS), la empresa manifestó no poseer la Declaratoria de Impacto Ambiental, la habilitación comercial ni el Certificado de aptitud ambiental al serle requeridos.

El relevamiento técnico detalló que “la base del módulo tiene retazos de geomembrana que van consiguiendo de las petroleras” y que “no se observa compactación de residuos mediante el empleo de topadoras“. Las actas también consignaron la falta de recolección de líquidos lixiviados, la ausencia de infraestructura para el venteo de biogás, fosas con residuos orgánicos de frigoríficos sin inertizar con cal ni cobertura, la inexistencia de un recinto para residuos peligrosos y manchas de hidrocarburos alrededor del tanque de combustible.

Sanciones y plan de mitigación en Estancia Punta Loyola

El dictamen jurídico de la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz determinó la inscripción de Nueva Santa Cruz en el Registro Provincial de Infractores Ambientales y exigió medidas urgentes para sanear la Estancia Punta Loyola. El documento oficial sostuvo que la empresa demostró “una escasa voluntad de adecuación a las directrices de la responsabilidad social empresaria” y calificó los incumplimientos como “una actitud por completo desaprensiva del cuidado del ambiente y del respeto a la normativa legal vigente“.

Como resultado del sumario, la autoridad provincial intimó formalmente a la concesionaria a cesar de manera inmediata con la disposición y dispersión de plásticos, adoptando medidas operativas en el frente de descarga para detener la fuga de material. La firma también deberá presentar un “Plan de Mitigación, Limpieza e Intervención de emergencia para la recolección integral de los residuos dispersos en la zona afectada de la Estancia Punta Loyola“. (Agencia OPI Santa Cruz)