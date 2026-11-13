Marea roja en Península Valdés provocó una internación hospitalaria

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(OPI Chubut) – El director provincial de Salud Ambiental, Germán Marino, confirmó que la paciente ingresó con síntomas neurológicos tras extraer moluscos el 8 de noviembre en Península Valdés, aunque permanece fuera de peligro.

Una mujer permanece internada en el Hospital Andrés Isola de Puerto Madryn tras sufrir una intoxicación alimentaria por consumir cholgas extraídas en una zona alcanzada por la veda de marea roja. El caso fue confirmado por el director provincial de Salud Ambiental, Germán Marino, quien precisó que la paciente “se encuentra fuera de peligro”.

De acuerdo con el reporte sanitario, la mujer declaró en el centro asistencial haber ingerido “cholgas recolectadas el 8 de noviembre en la zona de Península Valdés“, sector donde ya regía la prohibición de extracción. Al momento de su ingreso hospitalario, la paciente presentaba un cuadro clínico caracterizado por “adormecimiento de labios y lengua, parestesias en los miembros, mareos y debilidad“.

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Desde la Dirección Provincial de Salud Ambiental detallaron que el fenómeno de marea roja se registra prácticamente todos los años en las costas del Chubut, con variaciones en su intensidad y duración. La restricción sanitaria vigente prohíbe la recolección de cholgas, mejillones, almejas y otros moluscos bivalvos, e incluye además a los caracoles marinos debido a que acumulan toxinas al alimentarse de otros moluscos. (Agencia OPI Chubut)