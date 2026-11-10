Chubut participa en Festuris y workshops de Brasil

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas encabeza la misión oficial en San Pablo, Porto Alegre y Gramado entre el 10 y el 15 de noviembre para concretar acuerdos comerciales con operadores mayoristas brasileños.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, inició este 10 de noviembre una gira de comercialización en Brasil junto a 11 representantes del sector privado provincial. La misión oficial tiene como objetivo ampliar la venta de servicios chubutenses en el mercado brasileño mediante rondas de negocios y la participación en la feria internacional Festuris.

La comitiva provincial cuenta con la intervención de la asesora de Chubut en el mercado brasileño, Cristiane Cavalli, y forma parte de las políticas de promoción internacional impulsadas por la gestión del gobernador Ignacio Torres. Las agencias y prestadores privados que integran la delegación son Sussanich Turismo, Seaside Trails Experiences, Animal Travel, Mar del Sur Viajes, El Agreste, Meraki Sur, Limits Adventure, Criollos Turismo, Buen Tour, Arnez travel y Argentina Visión.

Cronograma en San Pablo, Porto Alegre y Gramado

La agenda oficial de Chubut en Brasil se extiende del 10 al 15 de noviembre con presentaciones técnicas en tres ciudades del sur y sudeste brasileño. Las actividades comenzaron el 10 de noviembre en San Pablo con un workshop de destino realizado en el Banco de la Nación Argentina – Espaço SUM ante operadores y profesionales del sector.

El 11 de noviembre, la delegación de Chubut continúa su itinerario en Porto Alegre dentro del Visit Argentina Workshop para generar vínculos comerciales con referentes de la industria turística local. Finalmente, del 12 al 15 de noviembre, la provincia participará de Festuris, la Feria Internacional de Turismo de Gramado en el predio Serra Park, donde ocupará dos sectores específicos: Luxury, orientado al segmento de alta gama, y Wines of Argentina, dedicado al enoturismo.

El mercado turístico de Brasil

La actual gira de Chubut da continuidad a un plan de presencia sostenida en Brasil que incluyó la realización en 2024 de la Convención Anual de la Asociación Brasileña de Operadores de Turismo (BRAZTOA) en Esquel. Ese encuentro reunió por primera vez en territorio chubutense a 57 referentes de las principales empresas emisoras brasileñas, quienes luego recorrieron distintos puntos de la provincia.

Previamente, el Gobierno del Chubut participó en ediciones anteriores de WTM Latin America y Festuris, además de ejecutar presentaciones y workshops en Brasilia, San Pablo, Porto Alegre y Curitiba. En esta etapa, la delegación provincial expone ante los canales de venta internacionales su oferta vinculada al avistaje de fauna marina, actividades de montaña, gastronomía, cultura y enoturismo para operar durante todo el año. (Agencia OPI Chubut)