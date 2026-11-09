Comodoro Rivadavia recibe la 12ª edición de Expo Turismo

El Gobierno del Chubut instaló un stand institucional en el Predio Ferial con entrada libre hasta el domingo 8 de noviembre, además de confirmar la ampliación de Punta Marqués y el buceo con lobos marinos.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, participa desde este sábado en la 12ª edición de la Expo Turismo Comodoro, que se desarrolla en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia hasta el domingo 8 de noviembre con entrada libre y gratuita.

El espacio provincial reúne a las localidades de Trelew, Gaiman, El Hoyo y Corcovado, junto al Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, para brindar información operativa, sorteos y juegos al público. El acto inaugural se realizó en el auditorio del predio con la presencia del intendente Othar Macharashvili, la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, y el gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

Programación gastronómica y actividades

La agenda de la Expo Turismo Comodoro en Comodoro Rivadavia incluye propuestas culinarias abiertas al público y recorridos por los stands de prestadores locales hasta el cierre de la jornada dominical. Este sábado a las 19 horas, el auditorio del Predio Ferial albergó la clase de cocina “De la cocina a las redes: el sabor de Mambrunense”, dictada por el chef Edgardo Ríos con el acompañamiento de la Agencia Chubut Turismo.

La actividad vinculó la producción regional de alimentos con las herramientas digitales de difusión para los emprendimientos de Chubut. Durante el domingo 8 de noviembre, los residentes y visitantes mantienen el acceso sin costo al predio para consultar sobre servicios de alojamiento, excursiones y actividades culturales y recreativas disponibles en el territorio provincial.

El Gobierno del Chubut formalizó dos medidas ambientales en la zona de Comodoro Rivadavia: la ampliación del Área Natural Protegida Punta Marqués de 1.282 a 3.727 hectáreas y la aprobación ambiental del proyecto de buceo con lobos marinos de un pelo. La iniciativa de buceo se ejecutará en la escollera del puerto de Comodoro Rivadavia bajo criterios de conservación, seguridad y monitoreo ambiental.

En paralelo, la reserva Punta Marqués obtuvo su primer Plan de Manejo tras 40 años desde su creación, estableciendo pautas para ordenar las actividades recreativas y resguardar la biodiversidad marina del Golfo San Jorge. Estas acciones se complementan con el trabajo conjunto para el desarrollo y conservación del Área Natural Protegida Rocas Coloradas, la presentación en abril del Plan de Acción Turística 2026, la participación en Festín de Sabores y la presencia junto a Comodoro Turismo en la Expo Patagonia 2026 de Coyhaique, Chile. (Agencia OPI Chubut)