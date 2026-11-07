Lanzaron preinscripciones para el ciclo lectivo 2027

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El trámite abarca exclusivamente a ingresantes a sala de 4 años, primer grado de Primaria y primer año de Secundaria. Habrá modalidad virtual y atención presencial en zonas rurales del 11 al 24 de noviembre.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) anunció el calendario oficial de preinscripciones para el ciclo lectivo 2027 en Santa Cruz, destinado exclusivamente a quienes ingresan a la sala de 4 años de Jardín de Infantes, 1° grado de Educación Primaria y 1° año de Educación Secundaria. El período general se extenderá desde el 11 de noviembre hasta el 24 de noviembre.

El subsecretario de Planeamiento Educativo, Ariel Tabbia, precisó que el procedimiento alcanza únicamente a los estudiantes que inician cada nivel educativo obligatorio. Quienes deban continuar su trayectoria escolar en otros grados o años no tienen que realizar esta gestión.

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Para ordenar la demanda y evitar la saturación del sistema informático, el organismo dispuso un esquema escalonado por días y niveles. En la mayor parte de las localidades santacruceñas, el trámite se ejecutará bajo modalidad virtual con plataformas habilitadas en el horario de 09:00 a 17:00 horas.

Cronograma presencial en zonas rurales

El Consejo Provincial de Educación estableció una ventana presencial del 18 al 20 de noviembre para los establecimientos rurales, estancias y el Secundario 35 itinerante en la provincia de Santa Cruz. Esta modalidad diferenciada incluye a las localidades con menor conectividad de la jurisdicción, entre ellas Lago Posadas, Koluel Kayke, Julia Dufour, Fitz Roy y Jaramillo, donde las familias deberán concurrir directamente a las sedes escolares.

Una vez cerrado el registro de postulaciones el 24 de noviembre, la cartera educativa iniciará la organización administrativa de las vacantes disponibles en cada institución. El 25 de noviembre comenzará la confección formal de los listados institucionales para asignar los lugares correspondientes.

Finalmente, a partir del 1 de diciembre, las familias deberán presentar la documentación obligatoria en la escuela asignada para ratificar la vacante. El cumplimiento de esa instancia presencial constituye el requisito definitivo para completar el ingreso al ciclo lectivo 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)