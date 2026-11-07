Santa Cruz

Lanzaron preinscripciones para el ciclo lectivo 2027

El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz -
El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz -
- Publicidad -

El trámite abarca exclusivamente a ingresantes a sala de 4 años, primer grado de Primaria y primer año de Secundaria. Habrá modalidad virtual y atención presencial en zonas rurales del 11 al 24 de noviembre.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) anunció el calendario oficial de preinscripciones para el ciclo lectivo 2027 en Santa Cruz, destinado exclusivamente a quienes ingresan a la sala de 4 años de Jardín de Infantes, 1° grado de Educación Primaria y 1° año de Educación Secundaria. El período general se extenderá desde el 11 de noviembre hasta el 24 de noviembre.

El subsecretario de Planeamiento Educativo, Ariel Tabbia, precisó que el procedimiento alcanza únicamente a los estudiantes que inician cada nivel educativo obligatorio. Quienes deban continuar su trayectoria escolar en otros grados o años no tienen que realizar esta gestión.

- Publicidad -

Para ordenar la demanda y evitar la saturación del sistema informático, el organismo dispuso un esquema escalonado por días y niveles. En la mayor parte de las localidades santacruceñas, el trámite se ejecutará bajo modalidad virtual con plataformas habilitadas en el horario de 09:00 a 17:00 horas.

Cronograma presencial en zonas rurales

El Consejo Provincial de Educación estableció una ventana presencial del 18 al 20 de noviembre para los establecimientos rurales, estancias y el Secundario 35 itinerante en la provincia de Santa Cruz. Esta modalidad diferenciada incluye a las localidades con menor conectividad de la jurisdicción, entre ellas Lago Posadas, Koluel Kayke, Julia Dufour, Fitz Roy y Jaramillo, donde las familias deberán concurrir directamente a las sedes escolares.

Una vez cerrado el registro de postulaciones el 24 de noviembre, la cartera educativa iniciará la organización administrativa de las vacantes disponibles en cada institución. El 25 de noviembre comenzará la confección formal de los listados institucionales para asignar los lugares correspondientes.

Finalmente, a partir del 1 de diciembre, las familias deberán presentar la documentación obligatoria en la escuela asignada para ratificar la vacante. El cumplimiento de esa instancia presencial constituye el requisito definitivo para completar el ingreso al ciclo lectivo 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)

- Publicidad -
Periodismo independiente de la Patagonia

Elegí a OPI Santa Cruz como fuente preferida en Google

Recibí nuestras investigaciones, primicias y coberturas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego directamente en Noticias Destacadas.

Agregar como medio preferido

Notas relacionadas

El doble discurso del gobernador Vidal: relato anti-K en los micrófonos, matriz kirchnerista en la gestión y sostenimiento de las mismas estructuras a las que califica de corruptas

Apriete “a todos y todas” por parte del gobierno provincial para juntar plata a través de la toma de deuda pública

Verbes indicó que habrá eficiencia fiscal y ordenamiento del gasto

Santa Cruz cerrará 2026 con un déficit de $480 mil millones

¡Mentime que me gusta!. Séptima vez que el gobernador Vidal anuncia el inicio de las obras de las Represas. Esta vez junto a su nuevo socio político: Jairo Guzmán

¡Mentime que me gusta!. Séptima vez que el gobernador Vidal anuncia el inicio de las obras de las Represas. Esta vez junto a su nuevo socio político: Jairo Guzmán

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Publicidad -
- Publicidad -

Más noticias

El gobierno provincial mandó a realizar operativos en zona norte y detienen y controlan (solamente) los vehículos de YPF

Avanza la demanda judicial por el pasivo ambiental de YPF en Chubut

El doble discurso del gobernador Vidal: relato anti-K en los micrófonos, matriz kirchnerista en la gestión y sostenimiento de las mismas estructuras a las que califica de corruptas

Apriete “a todos y todas” por parte del gobierno provincial para juntar plata a través de la toma de deuda pública

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella

Melella reclamó a la Legislatura aprobar la Ley de Financiamiento Educativo

Policía de Chubut -

Policía de Chubut actuó ante una nueva balacera contra una vivienda