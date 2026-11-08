Santa Cruz

Cuatro municipios de Santa Cruz firmaron convenios colectivos

Cuatro municipios de Santa Cruz firmaron convenios colectivos
Cuatro municipios de Santa Cruz firmaron convenios colectivos
- Publicidad -

El gobernador Claudio Vidal y el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, encabezaron el acto en Casa Santa Cruz, en Buenos Aires, para establecer un nuevo marco regulatorio de derechos y obligaciones laborales.

Los municipios santacruceños de Perito Moreno, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores firmaron sus convenios colectivos de trabajo con los gremios Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación del Personal de la Administración Pública (APAP) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El acuerdo, rubricado este viernes según el reporte oficial, establece un nuevo marco regulatorio para los derechos y obligaciones de los empleados municipales de esas cuatro localidades.

La firma se concretó en la sede de Casa Santa Cruz, en la ciudad de Buenos Aires, con la presencia del gobernador Claudio Vidal. Durante el encuentro, el mandatario provincial sostuvo que “no existe el trabajador municipal de primera y el trabajador municipal de segunda” y remarcó que se deberá avanzar en condiciones equitativas para el sector en toda la provincia.

- Publicidad -

En representación sindical participó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien calificó el acuerdo como un paso hacia el bienestar de miles de familias municipales. El dirigente nacional subrayó que los convenios colectivos no se regalan, sino que se conquistan mediante la acción gremial.

Al cierre de la jornada en Casa Santa Cruz, Rodolfo Aguiar reconoció la voluntad del Gobierno provincial y de las intendencias de Perito Moreno, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores para concretar la rúbrica. El titular de ATE Nacional afirmó además que los trabajadores municipales constituyen el sector más precarizado en materia de derechos y salarios, dejando formalizado el nuevo esquema regulatorio para las cuatro comunas santacruceñas. (Agencia OPI Santa Cruz)

- Publicidad -
Periodismo independiente de la Patagonia

Elegí a OPI Santa Cruz como fuente preferida en Google

Recibí nuestras investigaciones, primicias y coberturas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego directamente en Noticias Destacadas.

Agregar como medio preferido

Notas relacionadas

ASIP Santa Cruz: Foto

ASIP extendió al 31 de diciembre la moratoria para PyMEs

El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz -

Lanzaron preinscripciones para el ciclo lectivo 2027

El doble discurso del gobernador Vidal: relato anti-K en los micrófonos, matriz kirchnerista en la gestión y sostenimiento de las mismas estructuras a las que califica de corruptas

Apriete “a todos y todas” por parte del gobierno provincial para juntar plata a través de la toma de deuda pública

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Publicidad -
- Publicidad -

Más noticias

Javier Milei respondió a León XIV con críticas al sistema político - Foto: Presidencia

Javier Milei respondió a León XIV con críticas al sistema político

León XIV reclamó límites al poder y defensa del trabajo ante Milei - Foto: NA

León XIV reclamó límites al poder y defensa del trabajo ante Milei

Ampliarán infraestructura para la formación pesquera y acuícola

Ampliarán infraestructura para la formación pesquera y acuícola

Lurdes Sanchez, riojana de 27 años estudiante de abogacía YCRT

Las Pastillas del Domingo: YCRT empresa de “misses”; Tachín tachín con los amigos K y Grasso el dadivoso