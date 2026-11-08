Cuatro municipios de Santa Cruz firmaron convenios colectivos

- Publicidad -

El gobernador Claudio Vidal y el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, encabezaron el acto en Casa Santa Cruz, en Buenos Aires, para establecer un nuevo marco regulatorio de derechos y obligaciones laborales.

Los municipios santacruceños de Perito Moreno, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores firmaron sus convenios colectivos de trabajo con los gremios Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación del Personal de la Administración Pública (APAP) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El acuerdo, rubricado este viernes según el reporte oficial, establece un nuevo marco regulatorio para los derechos y obligaciones de los empleados municipales de esas cuatro localidades.

La firma se concretó en la sede de Casa Santa Cruz, en la ciudad de Buenos Aires, con la presencia del gobernador Claudio Vidal. Durante el encuentro, el mandatario provincial sostuvo que “no existe el trabajador municipal de primera y el trabajador municipal de segunda” y remarcó que se deberá avanzar en condiciones equitativas para el sector en toda la provincia.

- Publicidad -

En representación sindical participó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien calificó el acuerdo como un paso hacia el bienestar de miles de familias municipales. El dirigente nacional subrayó que los convenios colectivos no se regalan, sino que se conquistan mediante la acción gremial.

Al cierre de la jornada en Casa Santa Cruz, Rodolfo Aguiar reconoció la voluntad del Gobierno provincial y de las intendencias de Perito Moreno, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores para concretar la rúbrica. El titular de ATE Nacional afirmó además que los trabajadores municipales constituyen el sector más precarizado en materia de derechos y salarios, dejando formalizado el nuevo esquema regulatorio para las cuatro comunas santacruceñas. (Agencia OPI Santa Cruz)