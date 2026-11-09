Comercios de Ushuaia cierran por caída de ventas y alquileres

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(OPI TdF) – El presidente de la entidad, Daniel González, reveló que el 90% de los negocios de la calle San Martín alquila sus inmuebles y reclamó preservar la operatoria portuaria ante el inicio de la temporada turística de verano.

La Cámara de Comercio de Ushuaia solicitó públicamente acuerdos entre propietarios, inmobiliarias y comerciantes para frenar el cierre de negocios en Ushuaia ante la caída del consumo. En declaraciones recientes a FM Provincia, el presidente de la entidad, Daniel González, advirtió que los alquileres sobre la calle San Martín alcanzan entre 5.000 y 15.000 dólares.

El dirigente explicó que el problema central radica en las renovaciones contractuales, cuyos saltos de precios quedan desvinculados de las actualizaciones periódicas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). González precisó que, en un escenario de menor inflación pero fuerte retracción de ventas, la rentabilidad comercial disminuyó frente al alza de los costos fijos.

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Alquileres en dólares

Un relevamiento de la Cámara de Comercio de Ushuaia determinó que cerca del 90% de los comercios ubicados sobre la calle San Martín no posee propiedad inmueble y opera bajo contrato de alquiler. El mismo estudio registró una vacancia cercana al 13% en el sector céntrico de Ushuaia debido al cierre definitivo de establecimientos.

“Los costos fijos los tenés que cumplir sí o sí, tengas buenas ventas, más o menos, o cero“, remarcó Daniel González. El titular de la entidad señaló que trasladar un negocio resulta complejo por las inversiones previas en infraestructura, cartelería y posicionamiento.

La desocupación comercial afecta también a las calles Kuanip, Magallanes y Campos, donde se multiplican los inmuebles sin actividad. Durante los últimos dos meses crecieron los atrasos en el pago de alquileres, aunque la cámara no precisó la cantidad exacta de comercios morosos. “A veces es mejor llegar a acuerdos y que ese ingreso permanezca y que el comercio pueda seguir desarrollando su actividad de forma normal“, expresó González, tras recordar que el comercio lidera la generación de empleo privado provincial.

El conflicto portuario

La Cámara de Comercio de Ushuaia proyectó una leve recuperación de las ventas en diciembre por el inicio de la temporada alta de turismo en noviembre, aunque alertó sobre el impacto del conflicto portuario. Daniel González vinculó la operatoria del puerto de Ushuaia con aproximadamente 7.000 puestos de trabajo indirectos en la economía local.

El conflicto involucra a trabajadores portuarios, el Gobierno provincial y el Gobierno nacional por el destino de los ingresos de la terminal marítima. González respaldó que los recursos generados por la actividad portuaria permanezcan en Tierra del Fuego, pero exigió que las medidas de fuerza eviten paralizar el movimiento turístico.

“Los reclamos tenemos que hacerlos con total respeto y cuidado para cuidar el sector, cuidar la actividad, cuidar el turismo“, sostuvo el dirigente empresarial. La entidad concentró así su reclamo en dos frentes inmediatos: evitar que las renovaciones de alquileres expulsen a más comerciantes y garantizar la continuidad operativa del puerto durante el verano. (Agencia OPI Tierra del Fuego)