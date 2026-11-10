Tierra del Fuego

Justicia federal de Río Grande frena pesca ilegal en Malvinas

Justicia federal de Río Grande frena pesca ilegal en Malvinas
Justicia federal de Río Grande frena pesca ilegal en Malvinas
- Publicidad -

(OPI TdF) – La jueza Mariel Borruto intimó a las firmas demandadas a presentar declaraciones juradas en diez días judiciales, aunque desestimó por ahora las medidas cautelares contra empresas pesqueras argentinas.

La Justicia Federal de Río Grande ordenó a las empresas extranjeras demandadas por sus operaciones pesqueras en Malvinas abstenerse de realizar capturas sin habilitación argentina. La medida cautelar, dictada el 6 de noviembre por la jueza Mariel Borruto, rige sobre el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva hasta las 200 millas, según informó la Fundación Agustina Lerena.

La resolución prohíbe las capturas, el procesamiento a bordo, los transbordos y las descargas, además del inicio de nuevas mareas, temporadas y la incorporación de embarcaciones. El alcance de la restricción incluye tanto las operaciones directas de las sociedades como aquellas ejecutadas mediante buques propios, fletados o bajo su gestión.

- Publicidad -

La Justicia ordenó frenar capturas y descargas

La Justicia Federal de Río Grande fijó un plazo de diez días judiciales posteriores a la notificación para que las compañías extranjeras presenten declaraciones juradas con documentación sobre embarcaciones, licencias, capturas, destinos comerciales, contratos y participaciones societarias. Las firmas demandadas también deberán preservar todos los registros técnicos, comerciales y pesqueros vinculados con las operaciones investigadas.

De acuerdo con la información publicada por el portal Pescare, la lista de compañías alcanzadas incluye a Armadora Nores, Armadora Pereira, Chymar/Grupo Touza, Copemar, Lafonia Sea Foods/Frigoríficos del Morrazo, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro, Rampesca y WOFCO. La medida comprende además a siete estructuras empresariales que vinculan capitales españoles con operadores radicados en las islas.

La Fundación Agustina Lerena, presidida por César Augusto Lerena y patrocinada por el abogado constitucionalista Eduardo Salvador Barcesat, presentó la demanda el 9 de octubre tras una investigación de dos años que abarcó a cerca de ochenta personas físicas y jurídicas. El planteo exige la recomposición del ambiente marino y el resarcimiento económico por la extracción de 4.101.131 toneladas de productos pesqueros entre 1989 y 2025, cifra calculada sobre estadísticas de la administración británica.

La valuación económica del daño oscila entre USD 12.351 millones a valores FOB y USD 26.465 millones a precios mayoristas, ambas estimaciones sujetas a prueba y determinación judicial. La parte actora sumó reclamos por actualizaciones, derechos de captura y tributos, apoyándose en informes del INIDEP sobre el impacto ambiental en especies compartidas del Atlántico Sudoccidental como los calamares illex y loligo y las merluzas común y de cola.

El juzgado de Río Grande rechazó cautelares

El juzgado de Río Grande desestimó por ahora las cautelares solicitadas contra las empresas argentinas y requirió a las autoridades pesqueras información sobre permisos, cuotas, declaraciones juradas y actuaciones administrativas. La resolución no dispone la caducidad de sus habilitaciones ni las incluye en la prohibición dirigida a las compañías extranjeras.

En su presentación pública, la Fundación Agustina Lerena señaló a Bricel, Estrella Patagónica y Conarpesa por presuntos vínculos con operadores de Malvinas, y mencionó por su supuesta integración en ACEMIX a Iberconsa de Argentina, Pesquera Santa Cruz, Pesquera Deseado, El Marisco, Pesquera Ceres, Pesantar/Newsan-Profand, Ulises Castagnaro y Vieira Argentina. La eventual pérdida de permisos bajo los artículos 27 bis y 28 de la Ley Federal de Pesca depende de que se prueben esas relaciones prohibidas.

La medida cautelar mantiene carácter provisional hasta que las empresas extranjeras obtengan autorización nacional o medie una nueva decisión judicial, por lo que no equivale a una sentencia sobre responsabilidades ni acredita una paralización efectiva de la flota, cuya ejecución depende de las notificaciones correspondientes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

- Publicidad -
Periodismo independiente de la Patagonia

Elegí a OPI Santa Cruz como fuente preferida en Google

Recibí nuestras investigaciones, primicias y coberturas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego directamente en Noticias Destacadas.

Agregar como medio preferido

Notas relacionadas

Cancillería rechaza la inversión de petroleras ilegales en la cuenca de las Islas Malvinas

Argentina pidió frenar la explotación petrolera en Malvinas

La Cámara de Comercio de Ushuaia - Foto:

Comercios de Ushuaia cierran por caída de ventas y alquileres

Fabricas en Tierra del Fuego - Foto: Gobierno de TDF

Tierra del Fuego registró una caída económica del 7% en 2025

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Publicidad -
- Publicidad -

Más noticias

Cancillería rechaza la inversión de petroleras ilegales en la cuenca de las Islas Malvinas

Argentina pidió frenar la explotación petrolera en Malvinas

Caja de servicios sociales de Santa Cruz - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Renuncias e ingresos al Tribunal de Cuentas, la auditoría a la Caja de Servicios Sociales y todas las irregularidades que hacen necesario la llegada de un “histórico”

Misa de León XIV dejó polémica por carpas VIP y cruces políticos

Misa de León XIV dejó polémica por carpas VIP y cruces políticos

Pobreza en Argentina - Foto: NA

La pobreza sumó 3,4 millones de personas en un año