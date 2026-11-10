Justicia federal de Río Grande frena pesca ilegal en Malvinas

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(OPI TdF) – La jueza Mariel Borruto intimó a las firmas demandadas a presentar declaraciones juradas en diez días judiciales, aunque desestimó por ahora las medidas cautelares contra empresas pesqueras argentinas.

La Justicia Federal de Río Grande ordenó a las empresas extranjeras demandadas por sus operaciones pesqueras en Malvinas abstenerse de realizar capturas sin habilitación argentina. La medida cautelar, dictada el 6 de noviembre por la jueza Mariel Borruto, rige sobre el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva hasta las 200 millas, según informó la Fundación Agustina Lerena.

La resolución prohíbe las capturas, el procesamiento a bordo, los transbordos y las descargas, además del inicio de nuevas mareas, temporadas y la incorporación de embarcaciones. El alcance de la restricción incluye tanto las operaciones directas de las sociedades como aquellas ejecutadas mediante buques propios, fletados o bajo su gestión.

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La Justicia ordenó frenar capturas y descargas

La Justicia Federal de Río Grande fijó un plazo de diez días judiciales posteriores a la notificación para que las compañías extranjeras presenten declaraciones juradas con documentación sobre embarcaciones, licencias, capturas, destinos comerciales, contratos y participaciones societarias. Las firmas demandadas también deberán preservar todos los registros técnicos, comerciales y pesqueros vinculados con las operaciones investigadas.

De acuerdo con la información publicada por el portal Pescare, la lista de compañías alcanzadas incluye a Armadora Nores, Armadora Pereira, Chymar/Grupo Touza, Copemar, Lafonia Sea Foods/Frigoríficos del Morrazo, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro, Rampesca y WOFCO. La medida comprende además a siete estructuras empresariales que vinculan capitales españoles con operadores radicados en las islas.

La Fundación Agustina Lerena, presidida por César Augusto Lerena y patrocinada por el abogado constitucionalista Eduardo Salvador Barcesat, presentó la demanda el 9 de octubre tras una investigación de dos años que abarcó a cerca de ochenta personas físicas y jurídicas. El planteo exige la recomposición del ambiente marino y el resarcimiento económico por la extracción de 4.101.131 toneladas de productos pesqueros entre 1989 y 2025, cifra calculada sobre estadísticas de la administración británica.

La valuación económica del daño oscila entre USD 12.351 millones a valores FOB y USD 26.465 millones a precios mayoristas, ambas estimaciones sujetas a prueba y determinación judicial. La parte actora sumó reclamos por actualizaciones, derechos de captura y tributos, apoyándose en informes del INIDEP sobre el impacto ambiental en especies compartidas del Atlántico Sudoccidental como los calamares illex y loligo y las merluzas común y de cola.

El juzgado de Río Grande rechazó cautelares

El juzgado de Río Grande desestimó por ahora las cautelares solicitadas contra las empresas argentinas y requirió a las autoridades pesqueras información sobre permisos, cuotas, declaraciones juradas y actuaciones administrativas. La resolución no dispone la caducidad de sus habilitaciones ni las incluye en la prohibición dirigida a las compañías extranjeras.

En su presentación pública, la Fundación Agustina Lerena señaló a Bricel, Estrella Patagónica y Conarpesa por presuntos vínculos con operadores de Malvinas, y mencionó por su supuesta integración en ACEMIX a Iberconsa de Argentina, Pesquera Santa Cruz, Pesquera Deseado, El Marisco, Pesquera Ceres, Pesantar/Newsan-Profand, Ulises Castagnaro y Vieira Argentina. La eventual pérdida de permisos bajo los artículos 27 bis y 28 de la Ley Federal de Pesca depende de que se prueben esas relaciones prohibidas.

La medida cautelar mantiene carácter provisional hasta que las empresas extranjeras obtengan autorización nacional o medie una nueva decisión judicial, por lo que no equivale a una sentencia sobre responsabilidades ni acredita una paralización efectiva de la flota, cuya ejecución depende de las notificaciones correspondientes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)