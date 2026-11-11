ATE convocó a un paro de 72 horas por falta de oferta salarial

La medida de fuerza se extiende desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de noviembre luego de que el Ministerio de Economía no presentara propuestas de recomposición para noviembre y diciembre en las mesas de Salud y Administración Central.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de 72 horas en la provincia de Santa Cruz ante la falta de propuestas salariales en la última convocatoria a paritarias. La medida de fuerza rige desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de noviembre y responde al estancamiento de las negociaciones colectivas con el Ejecutivo provincial.
La resolución gremial se adoptó luego de celebrarse las mesas de negociación correspondientes al sector de la Salud y a la Administración Central. Durante esos encuentros, los funcionarios del Ministerio de Economía comunicaron a la representación sindical que no contaban con ningún ofrecimiento salarial para avanzar en la discusión paritaria.
Desde la conducción sindical informaron que la medida de acción directa se definió al confirmarse la ausencia total de una propuesta de recomposición salarial para los meses de noviembre y diciembre, dejando abierta la continuidad del conflicto hasta que exista una convocatoria con oferta concreta por parte del gobierno provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)