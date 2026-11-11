ATE convocó a un paro de 72 horas por falta de oferta salarial

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La medida de fuerza se extiende desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de noviembre luego de que el Ministerio de Economía no presentara propuestas de recomposición para noviembre y diciembre en las mesas de Salud y Administración Central.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de 72 horas en la provincia de Santa Cruz ante la falta de propuestas salariales en la última convocatoria a paritarias. La medida de fuerza rige desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de noviembre y responde al estancamiento de las negociaciones colectivas con el Ejecutivo provincial.

La resolución gremial se adoptó luego de celebrarse las mesas de negociación correspondientes al sector de la Salud y a la Administración Central. Durante esos encuentros, los funcionarios del Ministerio de Economía comunicaron a la representación sindical que no contaban con ningún ofrecimiento salarial para avanzar en la discusión paritaria.

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Desde la conducción sindical informaron que la medida de acción directa se definió al confirmarse la ausencia total de una propuesta de recomposición salarial para los meses de noviembre y diciembre, dejando abierta la continuidad del conflicto hasta que exista una convocatoria con oferta concreta por parte del gobierno provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)