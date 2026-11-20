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Un relevamiento del Centro de Innovación de los Trabajadores reveló que 846.000 jóvenes integran la Economía Popular en la Argentina durante el primer trimestre de 2026 y apenas el 17,6% recibe asistencia estatal.

El 60,5% de los jóvenes trabajadores de la Argentina padece subocupación por insuficiencia horaria y el 90,9% de quienes integran la Economía Popular percibe ingresos inferiores o iguales a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), según un informe del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA/CONICET-UNMET) correspondiente al primer trimestre de 2026. El relevamiento técnico advierte que esta porción de la fuerza laboral cumple menos horas de trabajo de las posibles o necesarias a pesar de querer trabajar más y estar disponible para hacerlo.

Durante el primer trimestre de 2026, 846.000 jóvenes de hasta 29 años forman parte del universo de la Economía Popular en el país, volumen que representa el 24,4% de la población económicamente activa (PEA) juvenil. Dentro de este segmento, el cuentapropismo no profesional con escaso capital constituye la principal vía de inserción con el 60,4%, aunque la desocupación no registrada golpea al 28,0% de los jóvenes del sector, frente al 7,5% registrado entre los adultos mayores de 30 años.

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Ante esta disparidad ocupacional, el estudio del organismo universitario y científico señala de manera textual: “Entre jóvenes, aunque el cuentapropismo continúa siendo mayoritario, la desocupación adquiere un peso mucho más significativo, dando cuenta de mayores dificultades para acceder a una inserción laboral efectiva dentro de este universo”.

Ingresos bajo tres salarios mínimos

La intensidad de la jornada laboral expone una marcada brecha intergeneracional en el mercado de trabajo de la Argentina según los registros del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA/CONICET-UNMET). Mientras en la población adulta prevalecen las jornadas prolongadas con una sobreocupación del 53,0%, entre los jóvenes cuentapropistas del primer trimestre de 2026 el 60,5% sufre subocupación por falta de horas, el 31,2% registra sobreocupación y el 8,3% declaró no haber trabajado durante la semana de referencia.

Al analizar la composición demográfica de la jornada, el reporte detalla que “la insuficiencia de horas de trabajo tiene mayor incidencia entre jóvenes y mujeres, mientras que las jornadas extensas son más frecuentes entre personas adultas y varones”. Esta limitación horaria impacta directamente en las remuneraciones: el umbral de hasta tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) abarca al 90,9% de la juventud de la Economía Popular, lo que equivale a 769 mil personas, y comprende al 74,9% de toda la PEA joven, mientras el documento omite precisar el monto nominal en pesos de dicho haber mínimo. En paralelo, únicamente el 17,6% de los jóvenes del sector recibe asistencia económica del Estado, grupo compuesto en un 49,0% por asalariados y asalariadas no profesionales no registrados. (Agencia OPI Santa Cruz)