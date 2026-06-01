Gobierno reglamentó cambios obligatorios en recibos de sueldo

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reglamentó la modificación obligatoria en el formato de los recibos de sueldo dentro de las normativas de la reforma laboral. La medida impone un esquema de desglose técnico que visibiliza el costo laboral total y las retenciones aplicadas sobre los salarios del sector privado.

La resolución oficial establece una división de la liquidación en tres cuerpos autónomos para identificar la brecha entre el gasto empresarial y el salario neto.

El primer segmento del documento registrará de forma obligatoria la totalidad de las contribuciones que ejecuta el empleador. Este apartado detallará los fondos destinados a organismos de seguridad social, sindicatos, federaciones y entes jurídicos estatales o privados.

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Un segundo bloque mantendrá el diseño histórico del documento de pago. Las empresas consignarán allí el sueldo bruto y aplicarán de forma correlativa los descuentos legales vigentes hasta definir el salario de bolsillo.

El cierre del documento incorporará una descomposición gráfica de la denominada cuña fiscal y sindical. El nuevo gráfico expondrá de manera directa el flujo financiero que excede al salario neto del operario y los destinatarios finales de la recaudación. (Agencia OPI Santa Cruz)