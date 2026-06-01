Milei acumula 554 actividades con saldo laboral negativo a febrero de 2026

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El 59% de las ramas productivas privadas achicó su nomina de personal formal entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. La dinámica destructiva afectó a 554 actividades económicas sobre un total de 948 subsectores relevados, según el procesamiento de datos oficiales de la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) realizado por la consultora Misión Productiva.

El desplome sectorial y la caída de la construcción de infraestructura

La parálisis de la obra pública y el freno de la actividad privada impactaron de forma directa en las planillas de las constructoras. Las empresas del sector constructivo lideraron la expulsión de personal con la baja de 81.295 puestos de trabajo registrados ante el sistema de seguridad social.

La recesión Pyme operó bajo la misma lógica y la Industria Manufacturera anotó una caída de 76.556 empleos formales en el mismo lapso de 27 meses. El ajuste se extendió a la cadena logística y de distribución, donde el segmento de Transporte y almacenamiento sufrió la pérdida de 61.107 puestos de trabajo estables.

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La contracción en los servicios profesionales y financieros

La caída del consumo y la descapitalización corporativa golpearon a los sectores intangibles de la economía urbana. Las firmas de Servicios profesionales, científicos y técnicos recortaron 25.449 vacantes especializadas, desarmando estructuras técnicas complejas en los principales centros urbanos del país.

El sector bancario y de cobertura replicó el comportamiento restrictivo de la actividad general. Las entidades de Intermediación financiera y servicios de seguros redujeron 12.089 puestos de trabajo registrados, lo que confirma que el freno de las capacidades productivas alcanzó de manera transversal a los servicios y al comercio.

Las subas marginales de empleo privado quedaron concentradas en tres actividades que no compensan la destrucción del bloque industrial y constructivo. Las empresas de Agricultura y Ganadería incorporaron 17.351 asalariados, las firmas de Salud humana sumaron 17.259 y el sector de Enseñanza registró 7.858 nuevos puestos formales. (Agencia OPI Santa Cruz)