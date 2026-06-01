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(Por: Rubén Lasagno) – Accedimos a una proyección y/o simulación de cómo se pagaría una posible deuda total de 600 millones de dólares que planea emitir la provincia de Santa Cruz, detallando año por año (desde 2027 hasta 2041) cuánto se iría en capital y cuánto en intereses.

A grandes rasgos, la estrategia divide la deuda en dos “paquetes” diferentes y el costo total de devolver el dinero superará, finalmente, los 1.066 millones de dólares.

Las proyecciones simuladas realizadas en base a datos oficiales marca algunas curiosidades que nos permiten entender algunas cosas realmente curiosas como, por ejemplo, el gobierno actual, en caso de tomar el crédito en estos meses, se cuida de que durante el periodo que le resta de gestión (junio/2026-Dic/2027) se inicie “el periodo de gracia” (donde no debe desembolsar el pago total del crédito excepto los intereses) y los primeros tres años del gobierno siguiente, que Claudio Vidal cree puede ser de él mismo o algún troyano que ponga en cabeza de lista. Es decir en este gobierno y durante los primeros 3 años de la otra gestión, estaría excento del pago total de la cuota más los intereses.

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Posible emisión de deuda Santa Cruz (en millones de US$)

En la devolución del empréstito está previsto que este gobierno no pague de aquí a fin de año y libere los primeros tres años ante una posible re-elección del SER

Radiografía de la deuda

El esquema de la deuda, en base a los datos que hemos podido obtener, se divide en dos fuentes de financiamiento distintas:

Bonos Provinciales (Deuda en mercado): se piden US$ 225 millones a una tasa de interés alta, del 9,50% anual .

(Deuda en mercado): se piden a una tasa de interés alta, del . Préstamo de la CAF (Banco de Desarrollo): se piden US$ 375 millones a una tasa más barata, del 4,50% anual.

Si sumamos ambos capitales, da los US$ 600 millones iniciales de los que habla el gobierno. Sin embargo, por los intereses acumulados en 15 años, la provincia terminará pagando US$ 467 millones solo en concepto de intereses.

El total a repagar se compone del siguiente esquema simple y directo: US$ 600 M (Capital) + US$ 467 M (Intereses) Total: US$ 1.066,88 millones.

Las 3 etapas del pago (Cronograma de 2027 a 2041)

En este punto cabe destacar que el pago de la deuda no es parejo; se divide claramente en tres momentos o fases financieras muy distintas:

Fase 1

El Alivio Inicial – “Período de gracia” (Años 2027 a 2030)

Durante los primeros 4 años, el esquema al cual accedimos dice “Gracia” en las columnas de capital. Esto significa que la provincia no devuelve nada del dinero prestado en esos años. Sin embargo, sí paga intereses.

Casualmente (o no tanto) esos años comprenden: el lapso que tiene este gobierno hasta su finalización (dic2027) y los tres años posteriores, donde el gobierno sueña con renovar el mandato.

En términos claros y ante la supuesta posible reelección de este gobierno, Claudio Vidal se asegura que durante su gestión no tendrá que devolver ni un peso de capital; pero es de suponer que para el 2031 cuando el gobierno que esté en el poder deba comenzar a pagar la deuda, de los 600 millones de dólares no quedará ni un centavo.

Pago anual fijo en esta etapa de 4 años: US$ 38,25 millones por año (la suma de los intereses de ambos créditos).

Fase 2

El “Ahogo” Financiero o Pico de pago (Años 2031 a 2036)

A partir del año 5 (2031), se termina la gracia y hay que empezar a pagar el capital de los bonos y del crédito CAF al mismo tiempo, además de los intereses. Estos 6 años serán los más duros para las arcas de la provincia.

Pago anual fijo en esta etapa: US$ 109,84 millones por año. Digamos que en 2036 se terminan de pagar por completo los US$ 225 millones de los bonos provinciales.

Fase 3

La cola del préstamo CAF (Años 2037 a 2041)

De acuerdo al cuadro que analizamos, en los últimos 5 años del cronograma, los bonos ya están cancelados. Solo queda saldar el remanente del préstamo del Banco de Desarrollo (CAF), por lo que la cuota anual baja a menos de la mitad.

Pago anual fijo en esta etapa: US$ 50,97 millones por año. En 2041 la deuda queda en cero.

Un detalle técnico importante

Si observamos las columnas de Amortización interés, notamos que el monto de intereses que se paga es idéntico todos los años (US$ 21,375 millones para los bonos y US$ 16,875 millones para la CAF), incluso cuando el capital ya se está empezando a devolver. Esto sugiere que el cálculo del interés está hecho de forma fija sobre el total del capital inicial contratado y no sobre el saldo que va quedando, lo que eleva el costo financiero total del acuerdo.

El impacto real en la provincia

Para entender el impacto real de las cuotas del cuadro con el que iniciamos este informe, es necesario cruzar los números que analizamos con los datos oficiales actuales sobre la recaudación y la economía de Santa Cruz.

El proyecto impulsado por la gestión del gobernador Claudio Vidal para tomar hasta 600 millones de dólares, busca financiar obras de infraestructura y energía, según sus propias expresiones.

El oficialismo sostiene que la provincia está en condiciones de hacer frente a los pagos porque tiene un bajo nivel de endeudamiento y cobra regalías hidrocarburíferas dolarizadas. De hecho el Ministro de Economía Ezequiel Verbes y el diputado José Luis Garrido han resaltado en los últimos días que “Santa Cruz es una de las pocas provincias que no está endeudada”, como si ese fuera un argumento válido para endeudarla por 15 años.

El proyecto de ley enviado a la Legislatura y que OPI publicara oportunamente, habilita explícitamente a usar fondos de coparticipación, regalías petroleras y mineras como garantía de la deuda. Y esto generará un impacto determinante en los recursos económicos y naturales de Santa Cruz.

El peso sobre las regalías petroleras

Según detalló recientemente el Poder Ejecutivo provincial, Santa Cruz recauda unos 320 millones de dólares anuales en concepto de regalías. Si proyectamos ese nivel de ingresos estables en el tiempo y lo comparamos con las cuotas del cuadro que presentamos en este informe, el impacto sería el siguiente:

Durante los años de gracia (2027-2030) la cuota anual de US$ 38,25 millones se llevaría aproximadamente el 12% de las regalías petroleras anuales.

En la etapa crítica o de “ahogo” (2031-2036) cuando la cuota salta a US$ 109,84 millones, la provincia tendría que destinar más del 34% (más de un tercio) de sus ingresos por regalías exclusivamente al pago de esta deuda cada año.

En el tramo final (2037-2041) al bajar la cuota a US$ 50,97 millones, el pago requeriría cerca del 16% de las regalías anuales.

En esta simulación oficial (“está todo calculado”, argumentan desde el gobierno) asume que los ingresos petroleros no van a caer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en abril de 2026 la provincia redujo al 12% las regalías para el petróleo convencional con el objetivo de sostener la producción y suplir la salida de YPF de los yacimientos maduros. Por lo tanto, poder pagar las cuotas más altas en 2031 dependerá de que esa rebaja impositiva realmente logre mantener o aumentar la extracción petrolera.

El impacto sobre el Presupuesto General

Para poner el tamaño de la deuda en contexto estatal, el Presupuesto Provincial de Santa Cruz diagramado para 2025 y según información oficial, previó gastos totales por unos 2,44 billones de pesos. Ese presupuesto ya contemplaba un déficit financiero de casi 27.700 millones de pesos.

El gobierno de Vidal argumenta que necesitan acceder a esta inyección millonaria de crédito externo porque enfrentan un escenario complejo marcado por la caída de transferencias nacionales y el déficit del sistema previsional.

Sin embargo lo que está muy claro en el análisis integral de la composición de la deuda, es la poco ortodoxa forma de pago y la desesperación del gobierno por convencer a quienes tenga que convencer de que Santa Cruz “necesita el endeudamiento”.

El gobernador tiene una urgencia fenomenal que implica conseguir liquidez inmediata (600 millones) “para obras” de realización dudosa, a cambio de comprometer o “hipotecar” un tercio de sus ingresos petroleros/mineros en dólares durante la década de 2030. (Agencia OPI Santa Cruz)