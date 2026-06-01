Esquel busca prorrogar la tarifa social eléctrica

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(OPI Chubut) – El Concejo Deliberante de Esquel avanzó esta semana para prorrogar la tarifa social eléctrica e incorporar la mayor cantidad de hogares vulnerables en la ciudad cordillerana.

Se trata de un proyecto para amortiguar el impacto del costo de los servicios y se basa en la prórroga de la tarifa social eléctrica, un beneficio vital cuyo vencimiento está fijado para el próximo 30 de junio.

La normativa vigente, que data del año 2023, establece un esquema de asistencia conjunta donde tanto el Ejecutivo municipal como la Cooperativa 16 de Octubre afrontan el costo del subsidio.

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Actualmente, el beneficio alcanza a unas 300 familias que acreditan condiciones socioeconómicas de extrema complejidad.

El presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez sostuvo que “Esquel es uno de los únicos municipios del país que afronta este costo. El año anterior se había asumido con fondos municipales las deudas que tenían los vecinos en concepto de gas, algo que se hizo en el único lugar del país; fue el único municipio que colaboró con eso”.

En el debate parlamentario se solicitaron informes técnicos tanto a la cooperativa eléctrica como al Ejecutivo municipal para precisar el impacto que tendría una eventual expansión del padrón en las arcas públicas y de la prestataria. (Agencia OPI Chubut)