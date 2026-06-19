Ramiro Marra exigió a Javier Milei la renuncia de Manuel Adorni

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Ramiro Marra cuestionó la continuidad del jefe de Gabinete y afirmó que su permanencia afecta la credibilidad del gobierno nacional.

El exlegislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, reclamó al presidente de la Nación, Javier Milei, la salida del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, a través de un documento público difundido el 19 de junio de 2026. El dirigente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires advirtió que la continuidad del funcionario nacional daña la credibilidad del oficialismo y pone en riesgo el contrato electoral que la administración central estableció con la sociedad.

Qué establece el reclamo de Ramiro Marra

El texto redactado por Ramiro Marra interpeló la gestión de las controversias vinculadas al entorno del Poder Ejecutivo Nacional. Según el exlegislador de La Libertad Avanza, la situación actual ocupa la agenda pública, oculta los resultados de la gestión y erosiona el valor de la palabra oficial. Marra remarcó que el mandato de los ciudadanos exigía terminar con los privilegios de los funcionarios públicos.

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El exdirigente provincial manifestó que el proyecto político no pertenece a una persona, a una familia ni a un círculo de confianza determinado. Ramiro Marra afirmó que defender el rumbo de la administración nacional requiere adoptar medidas difíciles respecto a los vínculos personales del presidente Javier Milei. El documento emitido solicita al jefe de Estado que adopte la decisión correspondiente para preservar la fuerza moral del gobierno de la República Argentina.

Antecedentes de la fractura interna

Ramiro Marra recordó su propio desplazamiento de la conducción parlamentaria de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El exlegislador detalló que las autoridades partidarias lo removieron del cargo de forma unilateral y sin notificación previa mediante una publicación en la red social X.

El dirigente porteño argumentó que en aquella oportunidad optó por mantener el silencio para evitar perjuicios al espacio político oficialista. El escrito concluye con una exigencia directa hacia el presidente Javier Milei para que priorice el programa de gobierno por sobre las relaciones individuales del entorno presidencial. (Agencia OPI Santa Cruz)