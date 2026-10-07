La policía investiga disparos contra una casa en Caleta Olivia

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Efectivos periciales incautaron proyectiles servidos tras el ataque perpetrado durante la madrugada en el barrio 26 de Junio, mientras peritan cámaras zonales para localizar al agresor.

La Policía de Santa Cruz abrió una investigación para identificar a un atacante que disparó contra un inmueble y dos automóviles en Caleta Olivia. El hecho tuvo lugar durante la madrugada en el barrio 26 de Junio, cuando un individuo descendió de una motocicleta y abrió fuego frente a una propiedad particular.

Los peritajes técnicos determinaron que las detonaciones correspondieron a un proyectil calibre .22. Las detonaciones traspasaron el acceso a un garaje e impactaron sobre dos unidades vehiculares estacionadas en el sector; uno de los rodados registró la destrucción de la luneta trasera junto con roturas directas en una de sus ópticas y en la estructura del paragolpes.

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El personal de criminalística levantó vainas servidas sobre la calzada para su posterior cotejo balístico. Al cierre del presente despacho, la autoridad policial formalizó el pedido de registros fílmicos a cámaras de seguridad públicas y privadas del cuadrante con el propósito de establecer el recorrido del motociclista. (Agencia OPI Santa Cruz)

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